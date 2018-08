A dobogót célozza a Kecskemét

Kecskeméti TE-Piroska Szörp. Ezzel a névvel vág neki a 2018/2019-es szezonnak a hírös városi alakulat. Derült ki ez is a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján, ahogy azt is megtudhattuk, hogy öt új játékos érkezett a csapathoz.

A hazai meccsein piros, idegenben fehér vagy fekete mezben lép pályára a Kecskeméti TE az NB I. B ­Keleti csoportjában a 2018/2019-es bajnokságban. De mielőtt ez kiderült volna a Malom Moziban tegnap tartott sajtótájékoztatón, a jelenlévők megtudhatták azt is, hogy a Piroska Szörp lett a gárda fő támogatója, névadó szponzora.

Ifjú Sári Tibor, a Piroska Szörp egyik tulajdonosa hangsúlyozta, hogy egy fiatal csapatot támogatni komoly felelősség. Cégük biztosítja a fiúk számára az útravalót, támogató „szülőként” mellettük marad, ám eredményes csatákat vívni már az ő feladatuk. Sári Tibor hozzátette, hogy a sport támogatását cégük mindig a szívén viselte. Korábban a kiváló úszó, Hosszú Katinka is a partnerük volt, sikeresen működtek együtt, és reméli, hogy ez a KTE-vel is így lesz.

A sajtótájékoztató egyik legvártabb pillanata volt, amikor a Kecskeméten ötödik szezonját megkezdő vezetőedző, Ocsovai Zsolt kapta meg a szót.

– A legutóbbi szezonban az ősz nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a tavasz már jól alakult. Szeretném, ha a 2018/2019-es bajnokságot ott folytatnánk, ahol az előzőt abbahagytuk. Remélem, hogy az új játékosok érkeztével az eddig is remek csapatkohéziónk még jobb lesz – mondta Ocsovai. – A dobogót célozzuk, bízom benne, hogy minél magasabban végzünk. A Ligakupában most is indulunk, a Vecsés, a Cegléd és a Dabas lesz az ellenfelünk. Mindhárom élvonalbeli csapat, az ellenük vívott meccsek felkészülési találkozónak is tekinthetők, de azt szeretném, hogy minél többször nyerjünk. Most annyival könnyebb a dolgunk, hogy az idei kiírás szerint a Ligakupában nem játszhatnak légiósok. A Magyar Kupában pedig minél tovább szeretnénk eljutni, bízva abban, hogy egy nagy csapatot láthatunk vendégül a Messzi csarnokban.

A kitűzött cél elérése érdekében tovább erősödött a KTE, öt új játékos érkezett az alakulathoz: Halász Máté korábbi válogatott (Vecsésről, át­lövő posztra), Tóth Norbert (Vecsés, beálló), Dimovics Ádám (Mol-Pick Szeged, U20, irányító/átlövő), Szél Gergő (Telekom Veszprém, U20, kapus), Forgács Tamás (Telekom Veszprém, U20, irányító).

Mától a Messzi István Sportcsarnokban 5000 Ft-ért megvásárolhatók a bérletek a KTE-Piroska Szörp minden hazai mérkőzésére a 2018/2019-es szezonban. A belépőjegy ára felnőtteknek 500 Ft, diákoknak 250 Ft lesz.

A kupameccs bevételével segít a klub

A KTE-Piroska Szörp, ahogy az elmúlt években, úgy idén is igyekszik távolabbra tekinteni, mint a kézilabdapálya, és keresi annak lehetőségét, hogyan tud nemes és hasznos kezdeményezésekhez csatlakozni, vagy épp útjára indítani hasonlókat.

A klubnál szomorúan értesültek arról, hogy a Gong FM műsorvezetője, a cipősdoboz-­akció fáradhatatlan mecénása, Kővágó Gyula májusban agyvérzést kapott és igen súlyos állapotba került. Gyula azóta sokkal jobban van és egy hosszú, bízvást eredményes rehabilitációs időszak elé néz.

Gyula – amikor csak tehette – feleségével, Kővágó-Vasvári Dórával kilátogatott a csapat találkozóira és biztatta a kecskeméti gárdát.

A klubnál most úgy érzik, itt az ideje, hogy ők segítsenek Gyulának. Ezért a csapat úgy határozott, hogy a szeptember 7-én, a Messzi István Sportcsarnokban 19 órakor kezdődő Békés elleni kupameccs bevételét Kővágó Gyula gyógyulásáért és rehabilitációjáért ajánlja.