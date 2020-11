A Déli csoport rangadóján fölényes bajai győzelem született

A megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a 11. forduló előtt 27 ponttal az első helyen álló Bajai LC a 25 ponttal a második Felsőszentivánhoz látogatott. A Sugó-parti gárda magabiztosan nyerte a rangadót.

A mérkőzés gyakorlatilag már a 11. percben eldőlt, amikor 1–0-s vendégvezetésnél a hazai Kalmár Endre utolsó emberként szabálytalankodott és kiállították. A megítélt szabadrúgásból Kerezsi gyönyörű gólt lőtt, amivel 2-0-ra alakította az eredményt, ezek után a megfogyatkozott hazai csapat nagy különbségű vereséget szenvedett.

Így látta a mérkőzést a hazaiak vezetőedzője, Kövesdi Szabolcs: – Sajnos, kijött az osztálybeli különbség a két csapat között, de ennyi gól azért úgy gondolom, hogy nincs közöttünk. Nagyon korán jött a kiállítás, az elején kaptunk rögtön két gólt és így túlságosan nehéz lett a feladat. Még két forduló van hátra, mi továbbra is ragadni szeretnénk a Bajára, mondtam is a fiúknak, hogy nekünk nem ezt a meccset kell megnyerni. Mindig hangsúlyozom azt, hogy a bajaiaknak nem itt a helyük, hanem bőven két osztállyal is feljebb. Mi még szeretnénk hat pontot megszerezni a hátralévő két meccsünkön, de mindkét mérkőzés nehéz lesz. A Madarassal és a Kelebiával kell megküzdenünk, reméljük, be tudjuk húzni és maradunk továbbra is Baja mögött öt pont különbséggel.

– Magabiztosan hoztuk eddig a mérkőzéseket, nem igazán tudtak megszorítani bennünket – értékelt Koch Tamás, a Bajai LC vezetőedzője. – A mai mérkőzésen meghatározó volt az is, hogy a 10. perctől emberelőnyben játszottunk, de úgy érzem, hogy egyébként is és addig is jól játszott a csapat, aztán pedig szép gólokat rúgtunk és megérdemelten nyertünk ilyen nagy fölénnyel is.

Ami a bajnokságot illeti, úgy fest, hogy az előzetes esélyeknek megfelelően megszerezzük az első helyet és készülhetünk a megyei másodosztályra. Az őszi idény folyamán nehezítette a helyzetünket, hogy a két legjobb játékosunk, Nagy Előd és Jeszenszki Roland, már az első forduló óta sérültek, de akik beléptek a helyükre, úgy néz ki, hogy tudták őket pótolni. Az is nehezítette a helyzetünket, hogy nem jött létre nyáron a megállapodás a Labdarugó Utánpótlás Alapítvánnyal, az utolsó pillanatban alakult ki a teljes felállás, fiatalok nélkül. Ha sikerül a feljutás és az osztályváltás, akkor további játékosokat szeretnénk igazolni, persze a leginkább bajaiakra gondolok itt, olyanokra, akik a környező települések csapatait erősítik. Jelen pillanatban anyagi gondjaink nincsenek, bízom abban, hogy tudunk szépen előre menetelni. Hosszú távon a megyei első osztályú szereplésben gondolkozunk, ez az elvárt cél. Nagyban múlik ez természetesen azon is, hogy hogyan alakul a támogatói kör. Heti három edzést tartunk és a körülmények teljesen megfelelőek, két hete a Petőfi szigeti műfüves pályán edzünk, előtte a Vasvárit használtuk. Még két forduló van hátra, jövő héten Madarassal fogunk játszani, remélem kitart még a lendület.

Felsőszentiváni SK-Bajai LC 1-8 (1-3)

Felsőszentiván 200 néző, vezette Hagymási Attila ( Polyák Attila Péter, Turopoli András)

Felsőszentiváni SK : Koletár G., Kalmár E. , Busa B., Feldmann P, Szűcs A, Klinovszky M., Balázs I., Katus M., Féth A., Szőllősi S., László K.

Cserék: Harbeit Sz., Répási M., Vedelek B., Kelle M., Katymarac G.,Mentel D., Poszpisl K.

Bajai LC: Székely Cs., Szolga S., Bányai E., Hercz D., Kerezsi F., Végvári M., Szilágyi M., Cifra G., Urlauber B., Heisz H., Pintér R.

Cserék: Petrovácz Á., Nagy E., Rácz F., Glavatity M., Koch T., Papp Á., Éber E.

Góllövők: Szilágyi Máté (8’), Kerezsi Ferenc Zoltán (11’), Bányai Edvin (51’, 54’), Hercz Dániel Zoltán (25’, 63’ ), Hesz Henrik(73’), Papp Ádám (87’), illetve Szűcs Attila 31’.

Kiállítva: Kalmár E. 10’