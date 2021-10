A Debrecen ellen javítana a Scoregoal

Péntek este a férfi futsal NB I. tizedik fordulójában az SG Kecskemét Futsal a DEAC csapatát fogadja a Messzi István Sportcsarnokban.

Mint arról korában beszámoltunk, a Kecskemét legutóbb hétfő este egy kiélezett mérkőzésen szenvedett 6–5-ös vereséget az Aramis csapatától.

– Minden évben van egy mérkőzés, amikor az ellenfelünknek minden sikerült, nekünk pedig kevésbé. Nem szeretném az Aramis érdemeit lekicsinyíteni, de mi az első félidőben kicsit tompábbak voltunk, viszont a második félidőben kellő szintre felpörögtünk, csak azok az egyéni hibák megbosszulták most magukat, ami más mérkőzésen kimaradnak – mondta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője.

– Az Aramis pedig több olyan gólt szerzett, hogy mi fejeztük be a támadást és mire visszazártunk védekezésben, addigra egy mélységi előre rúgott labdából helyzetbe kerültek, és volt, hogy gólt is szereztek belőle. Ilyen egyszer van egy évben, remélem, hogy nem ismétlődik meg mostanában. Kedden átbeszéltük a hétfői mérkőzést. Nincs okunk a panaszra hiszen nem azért kaptunk ki, mivel rosszul játszottunk, rúgtunk öt gólt, egy közönségszórakoztató, magas intenzitású mérkőzés volt, amiből mi jöttünk ki rosszabbul. Kielemeztük a hibákat, ha ezt kijavítjuk akkor a következő mérkőzésen sokkal sikeresebbek leszünk – mondta a vezetőedző.

Az SG Kecskemét Futsal pénteken 19 órától a tabella második helyén álló Debrecen csapatát fogadja. Az ellenfél eddig nem volt sikeres a a kék oroszlánok otthonában, ezért szeretnék megtörni a rossz sorozatot.

– Nehézzé tettük a folytatást, hiszen az Aramist közel engedtük magunkhoz és nem sikerült ellépni a vetélytársaktól sem, így nincs más út, mint a győzelem. Tisztában vagyunk vele, hogy milyen játékerőt képvisel a DEAC és tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz.

Végig koncentrálni kell, illetve élni kell majd a lehetőségekkel ahhoz, hogy győzelemmel hagyhassuk el a pályát.

Próbáljuk megkeresni, hogy hol tudnánk veszélyesebbek lenni a kapujukra. Idegenben is megvoltak a lehetőségek, csak nem tudtunk élni vele. Ami talán most a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy a DEAC pályája speciális. Ott edzenek hétről-hétre és játsszák a hazai mérkőzéseiket. Nekik a saját pályájuk nagy előny jelentet. Most nekünk a saját csarnokunkat ki kell használni, hogy ez egy gyorsabb pálya, mint a debreceni. Ez lehet az egyik fegyver, illetve az hogy a minőségi és erős passzok gyorsabbak lesznek ezen a pályán és reméljük, hogy így megnyílnak azok a területek, ahol be is tudjuk fejezni az akciókat – fűzte hozzá Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal mestere.