A DEAC még csak egyszer kapott ki az otthonában

Milos Boriszovot és Ivosev Tomiszlavot kell megállítani. Ez az egyik kulcsa a Kecskemét győzelmének a Debrecen elleni találkozón.

A férfi élvonalbeli bajnokság alapszakaszának tizenötödik fordulójában a Debrecenhez látogat a KTE-Duna Aszfalt. A hajdúságiak eddig nyolcszor szerepeltek hazai pályán, és csak egyszer, a Jászberénytől kaptak ki.

– A Debrecen az előző szezonban is egy masszív csapat volt, ebben a bajnokságban pedig még komolyabban kell velük számolni, különösen hazai pályán veszélyesek bárkire – mondta Forray Gábor, a KTE vezetőedzője. – A szakma őket tartja az esélyesebbnek, mi azonban már sokszor bizonyítottuk, hogy sehová nem úgy megyünk, hogy lemondtunk a győzelemről. Hazai pályán jól szerepelünk, most már ideje lenne, hogy idegenben is növeljük a sikereink számát. Nehéz lesz nyerni, de ötven százalék esélyünk van.

A vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen a debreceniek soraiban ott lesz Ivosev Tomiszlav, aki korábban a Kecskemét egyik meghatározó játékosa lett.

– Ivosev Kecskeméten is nagyon jó volt, de azóta még jobb és tapasztaltabb lett, a bajnokság egyik meghatározó játékosa. Kulcsfontosságú lesz, hogy őt és Milos Boriszovot mennyire tudjuk megállítani. A DEAC egy sajátos védekezési stratégiával lép pályára. Ennek az ellenszerét gyakoroltuk a héten, bízom benne, hogy ott is működni fog – tette hozzá Forray, aki minden játékosára számíthat vasárnap.

A DEAC legutóbb kikapott Körmenden, míg a Kecskemét a Messzi-csarnokban verte a Zalaegerszeget.

– Körmenden csak egy félidőn keresztül tudtunk pariban lenni az ellenféllel, utána nagyon rosszul játszottunk. Ezt minél hamarabb el kell felejtenünk, és most már csak a Kecskemét elleni találkozóra fókuszálnunk – mondta Daniel Amigo, a DEAC amerikai–argentin centere. – Hazai pályán eddig nagyon jól teljesítünk, egy kivételével az összeset megnyertük, azt gondolom, hogy erre vasárnap is jó esélyünk lesz.

A 15. forduló további párosításai. Szombat: Alba–Körmend, Jászberényi KSE–Zala­egerszegi TE, Sopron–Pécsi VSK Falco–Szolnoki Olaj, mindegyik 18 órakor. Serco-TF Budapest–Atomerőmű SE, 18.30 órakor.

Férfi NB I/A csoport

1. Szolnok 14 13 1 1217–1025 0.964

2. Körmend 14 11 3 1285–1152 0.893

3. Falco 14 9 5 1102–1037 0.821

4. Jászberény 14 9 5 1087–1046 0.821

5. Pécs 14 8 6 1103–1056 0.786

6. ZTE KK 14 8 6 1139–1148 0.786

7. Atomerőmű 14 7 7 1152–1116 0.750

8. Kecskemét 14 7 7 1086–1078 0.750

9. DEAC 14 7 7 1141–1171 0.750

10. Sopron 14 6 8 1161–1138 0.714

11. Fehérvár 14 5 9 1097–1096 0.679

12. Kaposvár 15 4 11 1146–1220 0.633

13. Szedeák 15 4 11 1108–1186 0.633

14. TF-Budapest 14 1 13 898–1253 0.536