A Csólyospálos nyerte a Vadkert elleni rangadót

Dobogós pozíciókért vívott rangadót az őszi utolsó fordulóban Csólyospálos FSE és a Vadkert FC STE II. A hazaiak nyolc mérkőzést nyertek zsinórban, míg a vendégek két vereséget szenvedtek egymás után.

A szeles időben lejátszott találkozón a kontrákra építő vadkertiek taktikája már a 11. percben eredménnyel járt, mert a kilépő Kővári Csaba Dávid ügyes cselt követően talált a hazai kapuba (0-1). A hazai kék-fehérek próbálkozásai nem jártak sikerrel, egy erőteljesebb lövést a veterán Vágó Tibor hárított bravúrral. A vadkertiek egy büntető elmaradását is számon kérték a játékvezetőtől, egy véleményes becsúszást követően, majd hiába örültek egy újabb találatnak, les miatt kifelé járt a szabadrúgás. A szünet után már a 48. percben örülhettek a csólyospálosiak, amikor Varga Martin egalizált (1-1). A hazaiak gólzsákja ezzel a találattal már a 30. gólját szerezte az idényben. Az ádáz küzdelembe mindkét oldalon becsúszott néhány rossz ütemű szerelés, de élvezetes volt a mérkőzés. Kővári többször is remekül hozta magát helyzetbe, de a befejezéseknél rossz megoldást választott vagy éppen a kapufa segített Buzsik kapusnak. A túloldalon is csak helyzetekig, illetve egy kapufáig jutottak a csólyospálosiak. A hajrára is maradtak bőséggel izgalmak. Egy beívelést követően nem tudott felszabadítani a vadkerti védelem, Gera Bence pedig közelről a kapuba juttatta a játékszert (2-1). A hosszabbítással együtt még negyedóra volt hátra, de újabb gól nem született, így a csólyospálosiak zárhatják az őszi szezont a dobogón. Hogy megőrzik-e a mostani első helyezésüket, az a november 23-án sorra kerülő Kiskőrös LC II. – Tázlár mérkőzés eredményétől függ, mert hazai siker esetén a Kiskőrös lesz az őszi listavezető.