A csapatkapitány nem játszhat a BVSC ellen

Újabb nehéz mérkőzés vár a Tiszakécskei LC NB III.-as csapatára a Keleti csoportban. Az éllovas gárda a tizen­hetedik fordulóban a fővárosi BVSC-Zuglónál vendégeskedik.

A Mezőkövesd II. vasárnapi legyőzésével zsinórban tizedik sikerét aratta a Tiszakécskei LC csapata. A húszcsapatos bajnokságban 2–1-re győző listavezető rengeteg ziccert kihagyott, akár négy-öt góllal is nyerhettek volna, ha a helyzeteiket kihasználják.

A kécskeiek csapatkapitánya, Horváth Attila, a Mezőkövesd II. elleni mérkőzésen megélte a hideget és a meleget egyaránt.

– Azt kell mondanom, hogy nehéz mérkőzést játszottunk, talán nehezebbet is, mint amire számítottunk, bár tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Eddig talán ellenünk állt fel a legerősebben a Mezőkövesd csapata, így nyögvenyelősre sikerült a találkozó, bár megvoltak a helyzeteink, hogy sokkal könnyebbé tegyük magunk számára a mérkőzést. A gólomra úgy emlékszem vissza, hogy már csak egy védővel álltam szemben, toltam a labdán egyet, majd pedig a kapus felett átemeltem – mondta Horváth, aki az 56. percben szerezte csapata második találatát. – A gólnak nagyon örültem, de a végén szomorú lettem, mert megkaptam második sárga lapomat is, utána pedig a pirosat. Ez pedig azt jelenti, hogy most vasárnap a BVSC-Zugló ellen nem léphetek pályára. Az is egy nagyon fontos mérkőzés lesz, mert a fővárosiak nagyon jó csapatot alkotnak. Természetesen minden mérkőzésen szeretnék pályára lépni, de a következőt ki kell hagynom.

Horváth Attila megjegyezte, hogy még nem tudja, hány csapat büszkélkedhet el az országban azzal, hogy tíz mérkőzést meg tudtak nyerni zsinórban. Reményét fejezte ki, hogy az idei, még hátralévő öt mérkőzésen is győztesen tudják majd elhagyni a pályát.

Nagy Sándor vezetőedző örömtelinek és egyben tehernek nevezte a sikersorozatot. Ő is azt mondta, hogy a BVSC-Zugló ellen is szeretnék folytatni a három pont begyűjtését, bár az a találkozó még nehezebb lesz, mint a Mezőkövesd II. elleni mérkőzés volt. Főleg azért, mert sok a sérült, és a csapatkapitány Horváth Attila sem léphet pályára. A találkozó vasárnap 13.30 órakor kezdődik a zuglói stadionban.