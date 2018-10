Jól kihasználták Kécskén a rövid bajnoki pihenőt

Két hét pihenő után vasárnap, a Békéscsaba elleni mérkőzéssel folytatódik a bajnokság a másodosztályban. A Duna Aszfalt Tiszakécske VSE labdarúgócsapata nem csak edzésre, de csapatépítésre is felhasználta ezt az időszakot.

A bajnoki szünetben történtekről és a következő mérkőzésekről Szabó István vezetőedzőt kérdeztük. – Munkával telt ez a két hét, de jutott idő pihenésre, csapatépítésre is – felelte a tréner. – Ez utóbbi keretén belül gokartoztak is a játékosok, szakmai igazgatónk, Nyilas Elek pedig kitűnő gulyáslevest főzött a társaságnak. Feltöltődés szempontjából tartalmas időszakon vagyunk túl, szerencsére a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok is felépültek. Egyetlen betegünk van, Stoiacovici, aki belázasodott, így nem biztos, hogy a hétvégére fel tud épülni. Rajta kívül mind a huszonhat mezőnyjátékos és a két kapus is edzett. Természetesen gőzerővel készülünk a következő mérkőzésekre. Szándékosan használom a többes számot, mert rövid három hét alatt hat mérkőzést fogunk játszani a Magyar Kupával együtt, úgyhogy újra egy igen nehéz sorozat előtt állunk. Erre próbáljuk felkészíteni a fiúkat taktikailag, mentálisan és fizikálisan.

A fiatal játékosokkal kapcsolatban a vezetőedző elmondta, hogy nagyobb türelem kell hozzájuk. Nem annyira kiegyensúlyozott a játékuk, mint az idősebbeké, de ez természetes is. A fiatalok közt vannak 2001, 2002, de 1999-es születésűek is, utóbbiak még jövőre is fiatalnak számítanak. Közülük Molnár Márk kapus nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt. Rajta látszik, hogy több mint húsz NB II.-es mérkőzésen védett Sopronban. A fiatalok hozzáállásával, mentalitásukkal elégedett Szabó István. Egyéni edzéseket is kapnak, próbálják abba az irányba terelni őket, hogy még jobb játékos váljon belőlük. Az idősebb játékosok elfogadták őket. Szerencsére a szakmai igazgató úgy alakította ki a keretet, hogy a csapat kohéziója erős legyen. Az elképzelhetetlen, hogy egy idősebb odaszól a fiatalnak, mert kipécézte magának. Ilyen fel se merülhet, persze a vezetőedző ezt nem is engedné. A tapasztaltabb játékosok tudomásul vették, még úgy is, hogy esetleg a keretben sem lesznek, hogy van olyan szabály, mely szerint két fiatalnak a pályán kell szerepelni.

– A bajnokság prioritást élvez, de fontos számunkra a Magyar Kupa is – vélekedett Szabó István. A hátralévő őszi mérkőzések két ciklusra bomlanak. A mostani periódus során öt mérkőzésből hármat hazai pályán vívunk. Erős csapatok ellen (Békéscsaba, Nyíregyháza, Kaposvár) is játszunk, de minél több pontot akarunk gyűjteni. Ezután ismét két hét szünet következik, ami után következik az újabb ciklus. Szeretnénk folytatni a kiegyensúlyozott teljesítményt, hiszen tizenkét mérkőzésből kilencszer nem kaptunk ki. Ezen a mérlegen javítani több győzelemmel lehet. A védekezésünk rendben van, sokat javult az első két mérkőzés óta. A csatároknak vannak helyzeteik, csak azokat gyakrabban kellene góllal befejezni. Érezzük, tudjuk a hibákat, de sokat változott a játékunk az első két mérkőzés óta, és ezt szakemberek is mondják. Mi is érezzük, hogy van tartása a csapatnak. Reméljük, hogy ennek meglesz majd az eredménye a hátralévő mérkőzéseken is.