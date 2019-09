A címvédő KHTK állt az élre

A hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei első osztályú bajnokságban.

Duna Aszfalt TLC II.–Harta SE 3–1 (1–1)

Tiszakécske, 250 néző, v.: Bosnyák (Farkas, Váczi).

TLC: Antal – Benkó, Dóka Á. (Steklács 46.), Domonics, Dóka D., Bálint, István (Sáfrány 86.), Kulcsár (Káli 65.), Tóth K. (Ország 77.), Tóth T., Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Harta: Pölöskei – Varga M., Farkas, Csehi, Grecu, Marte (Bálint M. 87.), Nagy M., Sztakó, Kovács Zs., Lajos, Oroszi (Molnár 10.). Edző: Sümegi József.

Gól: Kulcsár 38., Tóth Tamás 66., Káli 80., illetve Kovács Zs. 47.

Sárga lap: Kulcsár 17., Tóth Tamás 20., Bálint 73., ill. Varga M. 23., Kovács Zs. 24., Sztakó 33.

Bagi Gábor: – Két jó csapat játszott ma, mindkettő felkészült a másik játékából, és hála istennek, mind a két csapat a támadófocit favorizálta. Volt egy komoly fordulópont a mérkőzésen, amikor a Harta kihagyott egy 11-est és egy ziccert, utána már nem volt kérdés, hogy itthon marad a három pont. Gratulálok a csapatomnak, örülünk, hogy visszatért Káli Tibi, úgy látszik, vele visszatértek a győzelmek is.

Sümegi József: – Gratulálok a Tiszakécskének, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, mivel ők berúgták a helyzeteiket, mi pedig nem. Tudtuk, hogy előbb-utóbb minden sorozat megszakad, nekünk sajnos ma szakadt meg a jó sorozatunk, de bízom benne, hogy mivel nem játszottunk rossz meccset, ez nem jelenti azt, hogy a csapat összeomlott. Próbálunk menni tovább a megkezdett úton.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Jánoshalmi FC 0–1 (0–0)

Kiskunhalas, 250 néző, v.: Kiss L. (Apró, Géró).

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna nna, Amariutei, Torma, Nagy A. (Csupity 70.), Grácz (Csáki 83.), Agócs, Brindza, Gillich, Döbrentei (Gyenizse T. 30.) Edző: Stetakovic Marinko.

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Gáspár (Nemes 53.), Stojanovic V., Jesic, Harnos, Andelic (Kiss B. 29.), Szeibert, Maravic (Suknovic 83.), Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Babic 79. perc.

Sárga lap: Agócs 42., Grácz 67., ill. Stojanovic V. 69.

Ifi mérkőzés: 1–0.

Stetakovic Marinko: – Egészen a gólig kivédekeztünk minden egyes jánoshalmi támadást. A mérkőzés döntő pillanata akkor volt, amikor 0–0-s állásnál nem használtuk ki a megítélt tizenegyest. Utána a Jánoshalma, a legjobb pillanatban rúgni tudott egy gólt. Még ezt követően is akadtak helyzeteink, de nem sikerült kihasználni. Tipikus egygólos meccs volt.

Florin Nenad: – Vannak olyan mérkőzések, amikor szívvel és akarattal is lehet nyerni. A második félidő erről szólt. Az első játékrészben többet birtokoltuk a labdát, jobbak is voltunk ellenfelünknél, egy százszázalékos ziccert ki is hagytunk, így nehézzé tettük a mérkőzést. A kapusunk nagyon jól védett, tizenegyest is hárított, de utána is mi birtokoltuk többet a labdát. Az utolsó tíz percben mind a két csapatnak akadtak helyzetei. A tizenegyes megítélése után is biztos voltam abban, hogy nem fogunk veszíteni. Gratulálok a csapatomnak.

Kecskeméti LC–Szabadszállási SE 0–3 (0–0)

Kecskemét, 100 néző. V.: Ézsiás (Herczeg, Kiss A.).

KLC: Meggyes – Csordás (Pálnoki 90.), S. Juhász (Tóth 46.), Szűcs, Szedmák (Faragó 75.), Bognár, Zsoldos, Kőrös, Módra (Vass 19.), Bozsik, Major. (Stein 69.). Edző: Nagy Lajos.

Szabadszállás: Németh – Márkus, Sztakó (Horváth B. 66.), Zsíros, Hegedűs, Máruska, Gáspár, Boldizsár, Kiss, Zsíros, Csurka (Horváth R. 81.). Edző: Horváth Péter.

Gól: Boldizsár a 64., 74, 87. percben.

Sárga lap: Szedmák Roland J. a 25., ill. Hegedűs a 80., Kiss a 84., Horváth B. a 80., Horváth P. a 69. percben.

Nagy Lajos: – A múlt heti játékunkhoz képest sokat léptünk előre, mind hozzáállásban, mind csapatjátékban egyaránt. Ellenfelünk a 74. percig nem lőtt kapura, utána viszont megszerezte a vezetést. Ezt követően változott a játék képe, mentünk az eredmény után. Kettő nullánál visszajöhettünk volna a meccsbe, ám kapufára lőttük a tizenegyest. Ennyi helyzetünk a bajnoki szezonban nem volt, mint a mai napon. Sok helyzetet kialakítottunk, jól játszottunk. A lényeg, hogy a jövőben értékesíteni kell az adódó helyzeteket.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Tudtuk, hogy az ellenfél egy fiatal, hajtós, gyors játékosokból álló csapat, ennek tudatában készültünk a mérkőzésre. A találkozón a kontrákkal operáltunk, ami meghozta a várt eredményt. Úgy érzem, hogy megérdemeltük a győzelmet.

Bácsalmási PVSE–KiskunfélegyházA 1–2 (1–1)

Bácsalmás, 300 néző, v.: Tóth R. (Berger, Apró).

Bácsalmás: Piegel – Knap, Varga, Kaszás, Szádeczky, Sibalin (Velez 78.), Vuckovic (Ikotic 83.), Sőreg, Figura, Schneider (Cene 89.), Poturica. Edző: Vojnics Zelics Szasa.

KHTK: Oroszi – Magony (Szabó A. 51.), Koncz, Valkai, Tököli (Bábi 94.), Nagy D. (Szabó T. 67., Makány (Makai 41.), Huszka (Antman 51.), Palásti, Tóth I., Kerepeczki. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gól: Vuckovic 14., ill. Nagy D. 10., Koncz 91.

Sárga lap: Varga 95., Vojnics 95., ill. Palásti 75., Tököli 92.

Ifi: 0–4

Vojnics Zelics Szasa: – Ha helyzeteinket értékesítjük, akkor akár több góllal is nyerhettünk volna. Nagyon sok gólszerzési lehetőségünk volt, mert nagyon akartuk a 3 pontot és sokat támadtunk. A kihagyott ziccerek miatt azonban a végén mi bűnhődtünk. Ha a korábbi meccseken így teljesítünk, akkor akár 9 pontunk is lehetett volna. A mai játékunk azt bizonyította, hogy előbb-utóbb, kijövünk a gödörből.

Koncz Zsolt: – Rossz felfogásban játszottunk ezen a mérkőzésen, de nagyon akartunk és küzdöttünk az utolsó percig. A játékunk minősége jócskán hagyott kívánni valót maga után, de most a legfontosabb, hogy így is begyűjtöttük a három a pontot.

Kiskőrösi LC–Lajosmizsei VLC 2–2 (0–2)

Kiskőrös, 350 néző, v.: Szöllősi (Bartucz, Nagy G.).

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Katona, Pintyi, Kaus, Salami, Petrovics, Madácsi (Vajda 6.), Rácz (Polyák 46.), Mokrickij, Geiger (Lesták 75.) Edző: Miskovicz Bálint.

LVLC: Lord – Bán, Fekete, Rontó (Marton 65.), Kiss L., Rapi, Simtchatcha, Borsos, Palotai, Treiber (Sipos 62.), Juhász (Tábi 67.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Petrovics 66., Salami 86., illetve Treiber 7., Juhász 16. perc.

Sárga lap: Bán 12, Kiss L. 40., Rontó 81.

Ifi: 5–2

Miskovicz Bálint: – Csapatom megmutatta másik arcát is. Az első félidő minősíthetetlen volt, harminc percet adtunk az ellenfélnek, el is dönthették volna a mérkőzést. A második félidőben rendeztük sorainkat, és nagy elánnal kezdtük rohamozni az ellenfél kapuját, ha szerencsével is, de az egy pontot itthon tartottuk.

Árva Zsolt: – A célunkat, amiért jöttünk, elértük. Ha végig úgy játszunk, mint az első félidőben, a három pont is meglett volna. 2–0-nál a játékvezető óriási hibát vétett, nem adatott meg egy büntetőt, amivel lezárhattuk volna a meccset. Az egy ponttal elégedettek vagyunk, ám csalódottak azért, mert itt hagytunk még kettőt.

Kecel FC–Kalocsa 0–2 (0–1)

Kecel, 250 néző, v.: Baráth (Juhász A., Juhász D.).

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Krahulecz, Mindszenti, Bajnok, Doszpod (Kovács L. 53.), Bányai (Sendula P. 46.), Csanádi, Sendula J., Herczeg P. Edző: Szabó Attila.

Kalocsa: Pámer – Dostyicza (Kollár 75.), Follárdt (Mátyás 81.), Salacz (Farkas 70.), Vuits V. (Zorván 89.), Vuits A. (Tóth L. 85.), Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Matos, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Vuits V. 18., Lakatos-Lengyel 86. perc.

Sárga lap: Doszpod 44., Horváth Á. 76., ill. Matos 70., Mátyás 88.

Ifi: 1–5

Szabó Attila: – Valószínűleg a Kalocsa jobban akarta a győzelmet, mint mi. Két-három játékosom megint nem 100 százalékosan teljesített, pedig mi akkor vagyunk jó csapat, ha mind a 11-en maximálisan teljesítünk. Ha két-három ember lóg, akkor már azt nem bírja el a csapat. Sajnos számomra ismeretlen okokból a két-három játékos mélyen tudása alatt játszott és ez nagyon meglátszódott a csapat teljesítményén. Így a Kalocsa megérdemelten nyert. A problémát valószínűleg úgy kezeljük, hogy átszervezzük a csapatot más formációba, aztán újra nekiállunk. Mindenki egészséges, eltiltottunk nincs, így más variációt találunk ki.

Kohány Balázs: – Ebben a kiegyenlített mezőnyben minden idegenbeli siker mindig komoly dolog. Szerintem itt Kecelen győzni bravúr. Érződött a rangadójelleg, de nem volt semmi atrocitás. Végig nagyszerűen küzdöttünk, az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést. A második félidőben inkább a Kecel próbálta ránk erőltetni az akaratát, de stabil védekezéssel ezt átvészeltük és a végén pedig eldöntöttük a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Kecelnek.

Soltvadkerti TE–Akasztó FC 2–1 (2–1)

Soltvadkert, 300 néző, v.: Kaszala (Rabi, Szabó L.)

STE: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Soproni 90.)n, Radics, Pekker (Font 62.), Márki, Molnár, Nagy Sz. (Kővári 76., Szabó Sz., Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Akasztó: Piránszki – Vin­cze, Patai G., Tratter (Kukdron 57.), Turancsik (Biber 74.), Kerekes, Szabó Zs., Juhász, Cebei, Palla, Patai B. Edző: Szrenkó István.

Gól: Szabó Sz. 5., Tóth Á. 37. ill. Szabó Zs. 8.

Sárga lap: Szabó Sz. 28., Szalai 44., Tóth Á. 75., ill. Cebei 5., Juhász 79. Kiállítva: Rózsa 84., ill. Biber 75.

Ifi: 16–1

Holczimmer Tamás: – Végre megszereztük az első hazai győzelmünket. Megérdemelten, hiszen ismét helyzetek garmadát dolgoztuk ki. Ha van hiányérzetünk, az amiatt van, hogy ismét elképesztően sok ziccert voltunk képesek kihagyni, de a lényeg az, hogy végre lendületet vett a csapat, amire nagy szüksége is lesz a hétvégi, NB I-es ellenféllel vívandó Magyar Kupa-mérkőzésen.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Csalódást okozott a csapat, hihetetlenül sok volt az eladott labda, a hiba, a gólokat is komoly hibákból kaptuk. Sajnálom, hogy csalódást okoztunk a bennünket elkísérő, sok szurkolónknak.

Ez következik a 7. fordulóban

Igazi szuperrangadóra, bajnokok csatájára kerül sor szombaton Kiskunfélegyházán, ahol a hazai pályán százszázalékos tavalyi bajnok vendége a tavalyi megye kettes bajnok Kerekegyháza. A Harta a Kecelt fogadja, Sümegi József fiai azon lesznek, hogy megtartsák dobogós helyüket. Két fontos győzelem után a Tiszakécskét fogadja a Jánoshalma, Florin Nenadék alighanem előre aláírnák a náluk újabban dívó, de hasznos egygólos győzelmet. Szomszédvári rangadót vív egymással a Kalocsa és a Kiskőrös, ezen a találkozón sem kell senkit sem doppingolni. Esélyes hazai pályán a Lajosmizse, de Árva Zsolték jól tudják, hogy hiba lenne lebecsülni a Bácsalmást. Háromesélyes összecsapás a Kiskunhalas akasztói fellépése. A Soltvadkert–Szabadszállás mérkőzés a hazaiak Magyar Kupa-mérkőzése miatt elmarad.

A megye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 6 4 2 0 18–9 14

2. HARTA 6 4 1 1 19–14 13

3. JÁNOSHALMA 5 4 0 1 8–4 12

4. KEREKEGYHÁZA 5 3 2 0 22–6 11

5. LAJOSMIZSE 6 3 2 1 15–12 10

6. SZABADSZÁLLÁS 5 3 0 2 14–6 9

7. DUNA ASZFALT II. 6 2 2 2 11–10 8

8. KALOCSA 6 2 2 2 4–7 8

9. KECEL 6 2 1 3 8–17 7

10. AKASZTÓ 5 2 0 3 10–14 6

11. KISKŐRÖS 5 1 2 2 8–10 5

12. SOLTVADKERT 6 1 2 3 9–13 5

13. KISKUNHALAS 6 1 1 4 12–14 4

14. KECSKEMÉTI LC 6 0 2 4 4–16 2

15. BÁCSALMÁS 5 0 1 4 4–14 1