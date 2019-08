A céljaihoz méltó módon kezdett hazai pályán a Solti FC

A hétvégén a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság négy csoportjában is megkezdődtek a küzdelmek. A hétvégén a nyáron a Nyugati csoportból az Északiba átkerült Solti FC az újonnan alakult Katonatelepet fogadta, és győzte le a szimpatikusan küzdő újoncot imponáló magabiztossággal.

Kellett is ez a meggyőző győzelem Solton, a Solti FC ugyanis komoly célokkal vág neki a 2019/20-as bajnokságnak. Persóczki Zoltán, az egyesület alelnöke honlapunk kérdésére elmondta, hogy az idén szeretnék megnyerni a bajnokságot, és ráadásul nem is csak azért, hgoy a legszebb színű nemesfémmel gyarapítsák a klub éremgyűjteményét, hanem azért is, mert jövőre már szeretnének a megyei másodosztályban indulni. Ez teljességgel érthető, hiszen Solton az utánpótlás-nevelésnek is meggyőző volt már eddig is a bázisa – A Bozsik-programosoktól az ifikig nyolcvan igazolt játékossal rendelkezik a klub –, arra pedig, hogy az idén a szakmai munka színvonala még emelkedni is fog, Jenei Pál a garancia, aki visszatért Soltra azt követően, hogy éveken át az első osztályú Paksi FC utánpótlásában végzett kiváló munkát.

– Ami a céljainkat illeti, véleményem szerint időszerű lenne számunkra az osztályváltás, a feltételek mindenképpen adottak hozzá. Már tavaly is szívesen éltünk volna a feltöltés adta lehetőségekkel,az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatósága is partner lett volna ebben, viszont sajnos saját magunkkal toltunk ki. Ahhoz ugyanis, hogy egy csapat a feltöltési szabályt kihasználva osztályt válthasson, az első hatban kell végeznie, mi azonban a bajnoki hajrát azonban nagyon elszúrtuk, nem kerültünk be az első hatba, így a terveink megvalósítása terén egy évet elvesztegettünk – nyilatkozta az egyesület alelnöke.

– De már túltettük magunkat ezen. Az idén meg is erősítettük a csapatunkat, az átigazolási időszak végére összesen kilenc új játékos érkezett a klubhoz, főként környékbeliek, hiszen arra törekszünk, hogy helyi kötődésű játékosokkal álljon fel a Solt. Az előkészületi mérkőzéseken biztató játékkal biztató eredményeket értünk el, ugyanakkor nekünk a csoportváltás sem árt, véleményem szerint ugyanis a megye háromban a Nyugati csoport a legerősebb, amelyben tavaly szerepeltünk. Ugyanakkor az Északi csoport sem ismeretlen a számunkra, hiszen szerepeltünk mi már itt is. Természetesen az ellenfeleinket maximálisan tiszteljük, ezzel együtt nem félünk bevallani, hogy a bajnoki cím megnyerése a célunk.

A sikeres bajnoki rajt, a vadonatúj gárda, a Katonatelep elleni 10–2 azt sejteti, hogy a célok, amelynek a megvalósításán dicséretes szerénységgel dolgoznak, nem tűnnek megalapozatlannak.