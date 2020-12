A Cegléd nyerte a Nagykőrös vendégeként a kupameccset

Hepp Kupa mérkőzésen, amelynek a negyeddöntőbe jutás volt a tétje, a Ceglédi KE csapatát fogadta Kiskunfélegyházán szerda este a Nagykőrösi Sólymok együttese. Az utolsó pillanatig szoros, kiélezett találkozón a vendégcsapat szerezte meg a győzelmet és jutott tovább.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A papírforma felületes ránézésre sima hazai győzelmet ígért, hiszen egy NB I./B Piros csoportos csapat fogadott egy Zöld csoportos gárdát, tehát egy másodosztályú egy harmadosztályút. Ez a kép azonban csalóka, hiszen tudható volt, hogy a Piros csoportba való feljutásért küzdő, és remek őszt produkáló Cegléd komoly játékerőt képvisel, ráadásul a ceglédiek már tavaly is belekóstolhattak a Hepp Kupa négyes döntőjének a hangulatába, ízlett nekik, így azután maximális elszántsággal érkezett és úgy is vetette magát a küzdelembe Rácz Zsolt csapata.

A zárt kapu mögött vívott derbin az első kosarat a hazaiak szerezték, azt követően hol ez, hol az a gárda talált be, 7–5-ös hazai vezetés után meglépett 15–9-re a Cegléd. A féllidő hajrájára felzárkózott ugyan 20–22-re a hazai csapat, végül azonban ötpontos vendégfórral zárult az első etap, amelyben négy triplát szereztek a vendégek A második tíz perc első két perce egyértelműen a hazai Mácsaié volt, két perc alatt szerzett tíz pontot – két triplát is elhelyezett a ceglédi kosárban –, és az ötpontos kőrösi hátrányt máris ötpontos kőrösi előny váltotta fel.

Azonnal időt is kért a ceglédiek mestere, hogy rendezze a sorokat, megfékezze a nagykőrösi lendületet.

Ez többé-kevésbé sikerült is neki, hiszen a Sólymoknak csak egyszer sikerült hátpontosra növelni az előnyt, a félidőre azonban ötpontos hazai vezetés mellett vonultak le a pályáról a csapatok.

Fehér triplájával indult a harmadik etap, ezt követően azonban akadozott a gépezet. Ezt érzékelvén időt is kért Lakosa Zsolt, a hazaiak mestere 60–58-as állásnál, hiába voltak azonban az edzői tanácsok, 62–62-re egyenlítettek a ceglédiek, sőt a vezetést is átvették. Volt már hat egység is az előnyük 66–72-nél, a hajrára azonban beleerősítettek a hazaiak, és végül 75–73-as hazai előny mellett kezdődhetett meg a zárófelvonás. Az Fehér perceit hozta, Fehér Péter a utolsó negyed első felében négy alkalommal is betalált a vendégek kosarába, egyszer még triplát is hintett, ennek köszönhetően sikerült 90–85-re növelni a hazai előnyt.

A dominanciát tekintve végig hullámzó mérkőzésen ekkor, kőrösi szempontból a legrosszabb szakaszban produkált

egy 10-0-ás rohamot a ceglédi gárda, 90–95-re alakítva az állást.

A véghajrá kiélezett csatát hozott, a nagykőrösieknek még egyszer sikerült három pont távolságra megközelíteni a vendégeket, tizenhárom másodperccel a zárás előtt Fehérnek még egy hárompontos dobási lehetőséget is kidolgoztak, amellyel egyenlíthetett volna a Sólymok, a labda azonban a gyűrűről kipattant, és végül 99–93 arányban győzött a nagyot küzdő ceglédi gárda, így ők készülhetnek a legjobb nyolc között a négyes döntőbe jutásért vívandó találkozóra. Nagy kár, hogy nézők nélkül vívták ezt a mérkőzést, amely kiegyenlítettségének, a nagy küzdelemnek, és az utolsó pillanatokig szoros állásnak köszönhetően igazi közönségcsemege lehetett volna.

A Nagykőrös a következő bajnoki mérkőzését pénteken játssza, akkor Törökbálintra utaznak Lakosa Zsolt fiai, ahol a sereghajtó MTK-Elite Basket vendégei lesznek, 19 óra 15 perces kezdettel.

– Úgy éreztem, hogy az ellenfél jobban akarta ma ezt a győzelmet

– értékelt a találkozót követően Lakosa Zsolt, a nagykőrösiek mestere.

– A védekezésünk ma nagyon gyenge volt, sok kosarat kaptunk. A szerzett pontjaink számval nem is volt gond, hiszen dobtunk kilencvenhármat, ennyivel lehetne meccset nyerni, ha közben nem kaptunk volna közel százat. Gratulálok az ellenfélnek, mi pedig készülünk a bajnoki mérkőzésünkre.

– Óriási meccset játszottunk egy magasabb osztályban szereplő ellenfél ellen

– nyilatkozta a lefújást követően Rácz Zsolt, a ceglédiek mestere.

– Ők voltak az esélyesek, ráadásul hazai pályán is játszottak, nagyon jó dobóformát mutatva, ráadásul nehezen bírtuk átvenni a Piros csoport sebességét és agresszivitását. Ezzel meg is gyűlt a bajunk az első félidőben, a szünetben ezt próbáltuk helyretenni, azt kértem a srácoktól, hogy legyünk mi is agresszívabbak, és hogy próbáljunk gyorsabban játszani. A végjátékból jól jöttünk ki, beestek a dobásaink, nem fáradtunk el annak ellenére sem, hogy tartalékosan érkeztünk, így óriási gratuláció jár a csapatomnak, de a Nagykőrösnek is, hiszen jól játszott, nagyot küzdött, de egy mérkőzésnek ebben a sportágban csak egy győztese lehet, az pedig ma mi voltunk.

Nagykőrösi Sólymok KE–Cegéldi KE 93–99 (22–27, 32–22, 21–24, 18–26)

Kiskunfélegyháza, vezette: Nyilas István, Vadász Csaba, Borgula György

Nagykőrösi Sólymok: Molnár 18/6 , Mester 5/3, Fehér 19/6, Kovács S. 2, Mácsai 22/6. Csere: Bartos 11/3, Lakosa 12, Kónya, Jenei 4. Vezetőedző: Lakosa Zsolt.

Ceglédi KE: Fekete 17/9, Berkics 8/3, Tóth Z. 24/12, Mészáros 14/6, Kovács B. 19/6. Csere: Szabó N. 7/3, Várbíró, Andó, Hegedűs 6/6, Nárai 4/3. Vezetőedző: Rácz Zsolt.