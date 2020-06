A Budaörssel elődöntőzik a Spari

Amint arról kedden beszámoltunk, bár az asztalitenisz bajnokságokat is lezárták, a Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése alapján mind a férfi, mind a női szakágban egy Final Four keretében döntik el, hogy ki a legjobb. A szövetségben szerdán a sorsolást is megtartották, a kecskeméti csapat, a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér kvartettje a Budaörs csapatával szemben harcolhatja ki a döntőbe jutást.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A kecskeméti női csapat tagjai – Aleksandra Radonjic, Füle Kata, Drabant Anita, Márkus Enikő, és Szvitacs Alexa – két héttel ezelőtt, a karantén miatti lazítások kezdetén már elkezdték az edzéseket, ezen a héten aztán már maximális fokozatba kapcsolt a felkészülés. A hírös városi lányok mától azt is tudják, hogy a Final Four során a döntőbe jutásért ki lesz az ellenfél, a Magyar Asztalitenisz Szövetség ugyanis mind a női, mind a férfi szakágban elkészítette a június 28-án vasárnap, a fővárosi, Marcibányi téri Ormay László Asztalitenisz-csarnokban esedékes Final Four elődöntőinek a sorsolását. Női elődöntők, 11 órától: SH–ITB Budaörs 2i SC–Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér Budapesti Erdért SE–Statisztika PSC I. Férfi elődöntők, 15 órától: PTE-PEAC Kalo-Méh I.–HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény I. CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.-Szerva ASE Szécsény I.