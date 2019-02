A bronzéremért játszik szombaton a Bajai Bácska

A dr. Hepp Ferenc-emlékkupa Győrben rendezett négyesdöntőjében pénteken elődöntőt játszott Bajai Bácska FKE. Az előzetesen is esélyesebb Veszprém igazolta a papírformát, így a bajaiak holnap a harmadik helyért játszhatnak.

A férfi NB I/B Zöld csoportjában szereplő Sugó-partiaknak nem volt szerencséjük a sorsolással, hiszen a magasabb osztályú, ráadásul a 2018/19-es idényben még veretlen Hoya Pannon Egyetem Veszprémmel kellett megküzdeniük úgy, hogy az egyik kulcsemberüket, Milos Vukicevicet a hétközi bajnokin sérülés miatt elveszítették.

Az első etapban hősiesen tartották magukat Cservék Csaba tanítványai, egyetlen ponttal vezetett csak a Veszprém, sőt, a második negyed elején Pálkerti büntetőivel a vezetést is átvették. Utána megléptek a veszprémiek, tíz fölé is növelték az előnyüket, a Baja azonban hat pont hátrányra visszajött a nagyszünet előtt. A harmadik negyedben újra eldőlni látszott a meccs a veszprémiek javára, Jakab Péterék azonban még ekkor is visszajöttek három különbségre. A veszprémi gárda végül tizenegy pontos különbséggel húzta be a mérkőzést, amelyen Cservék Csaba tanítványai előzetes ígéretük szerint mindent elkövettek a siker érdekében, becsülettel helytálltak.

Hoya Pannon Egyetem Veszprém–Bajai Bácska FKE (24–23, 22–17, 18–15, 19–17) 83–72

Veszprém: Pavlovic 11, Madár 19, Völgyi 13, Kovács Á. 12, Szabó P. 17. Csere: Helmeczi, Szűcs 2, Lógár, Körtélyesi 9, Kerkai. Vezetőedző: Mérész Csaba.

Baja: Jakab P. 17, Goldring 2, Nagy D. 9., Kővágó 12, Pongó M. 10. Cserék: Kovács B. 5, Pálkerti 7, Ágfalvi 10. Vezetőedző: Cservék Csaba.

A Baja így a bronzéremért játszik szombaton 9 óra 30 perckor.