A bombameglepetést a Kecel szállította az idei bajnoki rajton

Ezen a hétvégén rajtoltak el a küzdelmek a Bács-Kiskun megyei labdarúgó-bajnokság mindhárom osztályában. A megyei első osztályban pénteken, illetve szombaton négy mérkőzést vívtak meg, ugyanígy a megye kettő Északi csoportjában.

Megyei első osztály

Tiszakécskei LC II – Kiskőrös LC 1–3 (1–1)

Tiszakécske, 200 néző. Vezette: Kiss S. (Marozsi, Horváth B.).

Tiszakécske: Antal – Dóka Á. (Varga N. 46.), Domonics (Illés 67.), Ország (Dóka D. 46.), Pácsa, Steklács, Káli, István, Tóth K., Hoffmann, Szabó Á. (László Zs. 86.). Edző: Bagi Gábor.

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Filus (Dunai 43.), Rácz, Pintyi, Simon, Nagy A. (Mokrickij 86.), Madácsi, Mihály, Vajda, Amin (Tóth Á. 60.). Edző: Miskovicz Bálint.

Gólszerző: Káli 43., ill. Pintyi 9., Nagy 58., Dunai 78.

Sárga lap: Ország a 30., Tóth K. a 48., István az 57., Káli a 75., illetve Simon az 56., Rácz a 67. percben.

Bagi Gábor: – A mérkőzésen az történt, amit vártam, ki-ki mérkőzés kerekedett az egészből. A Kiskőrös ugyanúgy stabil védekezésre rendezkedett be, mint mi, csak azt a pár lehetőséget, ami adódott nekik, jókor kihasználták. Az gondoltam, hogy az első félidő végén, amikor egyenlítettünk, onnantól kezdve a játékosok elhiszik, hogy meglehet ez a mérkőzés. Nagyon sok mindent beletettünk eddig a fociba, jelen pillanatban most itt tartunk. Úgy gondolom, hogy nincs semmi veszve, haladunk tovább a megkezdett úton. Ez egy küzdelmes bajnokság lesz.

Miskovicz Bálint: – Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, ha egy kicsit pontosabbak vagyunk a végén, akkor nagyobb arányú is lehetett volna a találkozó. Le a kalappal a Tiszakécske előtt, mert jól futballoztak ők is. Nekik is voltak lehetőségeik, szerencsére azt megúsztuk. Amennyiben a helyzetkihasználásunkon tudunk javítani, akkor ez a csapat még szép eredményeket fog elérni. Csúsztunk, másztunk a győzelemért, remélem, hogy amit itt nyújtottunk, azt át tudjuk menteni a többi fordulóra is.

Harta SE – Kecskeméti LC 3–1 (3–0)

Harta, 200 néző, vezette: Papp Gergely (Rácz Béla, Farkas Krisztián).

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi, Hamar, Ivacs, Csehi (Rideg 46.), Grecu, Marte (Danó 82.), Nagy M., Kovács Zs,. (Knodel 55.), Szalánczi. Edző: Sümegi József.

Kecskeméti LC: Erdélyi – Balázs, S. Juhász (Tóth K. 60.), Varga M., Patvaros, Szűcs (Stein 79.), Kőrös, Módra, Bozsik (Major 46.), Gaál (Maczelka 60.), Győri (Csordás 46.). Vezetőedző: Nagy Lajos.

Gól: Ivacs az 1. és a 8., Szalánczi a 46., illetve Maczelka a 92. percben.

Sárga lap: Nagy M. a 35. Oroszi a 91., Grecu a 92., illetve Balázs a 30., Győri a 44. percben.

Sümegi József: – A nagy edzők szoktak idény eleji formáról beszélni, ez miránk ma tökéletesen igaz volt. Rögtön az elején rúgtunk két gólt, az első fél órában jól is játszottunk, a második félidőben aztán támadást is alig vezettünk, talán négyszer mentünk az ellenfél kapujára. A győzelemnek persze örülök, de emiatt felemásak az érzéseink. Nem voltunk túl jók, az a baj, hogy kevesen vagyunk, máris vannak sérültjeink, ketten-hárman már kisebb sérüléssel játszottak, a bajnokság rajtjára majdnemhogy elfogytunk, és ez meg is látszott. A kecskemétiek fiatalok, futottak becsülettel, mi meg nem annyira, így egy kicsit nyögvenyelős lett a vége. A korán megszerzett vezetésünknek hála, az előnyünk azért nem forgott veszélyben, és a jó helyzetkihasználásnak köszönhetően azért megérdemelten nyertünk, noha – ezt nyugodtan kijelenthetem – nem az elmúlt időszak legjobb játékával.

Nagy Lajos: – Ma saját magunkat vertük meg. Korán hátrányba kerültünk, az ellenfél a mi hibánkból szerzett kétgólos vezetést. Ezt követően futottunk az eredmény után, lett is volna esélyünk betalálni a kapuba, szépítés helyett azonban mi kaptunk még egy gólt. A második játékrésszel már teljesen elégedett voltam, hiszen erőnlétben felülmúltuk a Hartát, és a második félidei teljesítményünkre már lehet építeni. Tragédia nem történt, alig várjuk a következő meccset, hogy tudjunk javítani. Igazából kritika nem érheti a csapatot, mert nagyon akart, nagyon ment, és a helyzetek alapján legalább az egyik pontot meg is érdemeltünk volna.

Kiskunfélegyházi HTK – Kecel FC 0–1 (0–0)

Kiskunfélegyháza, 200 néző, vezette: Polyák Attila Péter (Tóth István, Markó László).

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi T. – Urbán, Valkai, Nagy V., Szabó, Huszka, Palásti, Tóth B. 77.), Makai (Oroszi D. 60.), Nagy D. (Tököli 58.), Ábel (Kulcsár 58.). Edző: Némedi Norbert.

Kecel FC: Gernel – Nna Nna, Patai B., Sendula P. (Varga 46.), László, Bajnok (Bleszák 85.), Sibalin (Doszpod 98.), Torma, Sendula J., Csáki, Herczeg. Vezetőedző: Kis Péter.

Gól: Bajnok az 52. percben.

Sárga lap: Huszka az 50., Tóth az 53., Ábel a 10., Tököli a 90, illetve Nna Nna a 91., Sendula P. a 13., Bajnok a 79., Herczeg a 93. percben.

Némedi Norbert: – Nagy mezőnyfölényben játszottunk a mérkőzésen, és sok lehetőségünk volt, ami pontosan annyit ért, amennyit ki tudunk használni. Az ellenfél élt a lehetőséggel és így ők nyerték meg a mérkőzést. Gratulálok mindkét csapatnak a nagy melegben nyújtott jó teljesítményükhöz.

Kis Péter: – Kilencven percen keresztül koncentráltan játszott a csapat, odafigyeltünk az ellenfél labdabirtoklására, a labdaszerzésekből pedig veszélyesek voltunk. Gratulálok a srácoknak a győzelemhez.

Kerekegyházi SE – Lajosmizsei VLC 3–1 (1–1)

Kerekegyháza, 250 néző, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Kerekegyháza: Kormos – Kapus, Farkas, Kovács P., Kis R., Szőke, Horváth Z., Szász, Treiber, Gáspár, Király. Edző: Csordás Csaba.

Lajosmizse: Lord – Orlov, Fekete, Kenderes, Palotai, Borsos, Halasi, Kiss L., Malik, Rapi, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Kovács P. a 7., Kis R. az 50., 80., ill. Kiss L. a 37. percben.

Sárga lap: Farkas 48., Király 48., illetve Kiss L. 76., Bán 83., Rapi 91. percben.

Csordás Csaba: – Gratulálok a csapatnak, az év első bajnoki mérkőzése mindig érdekes és fokozottan kiemelt találkozó. Hál’ istennek, mi rúgtuk az első gólt. Azután egy bosszantó szituációt követően egyenlített az ellenfél, de a csapat erejét mutatja az, hogy a második félidőben megérdemelten szereztünk két gólt, és azokon kívül is volt még két-három hatalmas helyzetünk. Úgy érzem, hogy összességében megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Árva Zsolt: – Rettentően sajnálom, hogy mindkét félidő legelején a saját hibáinkból hátrányba kerültünk. Az első gólt is a mi figyelmetlenségünk okozta. A szünetben aztán megbeszéltük, hogy ezt a luxust még egyszer nem engedhetjük meg magunknak, ennek ellenére a kezdés után ismét benéztünk egy gólt. Az ellenfél a vezetése birtokában kontrákra rendezkedett be, felívelték, a begyűjtött labdákat visszafejelték, és ezt igen hatékonyan játszották. Az nem lepett meg minket, hogy pokoli nehéz mérkőzés kerekedett ebből a találkozóból, de szerettünk volna szorosabb eredményt elérni. Gratulálok a hazaiaknak!

Megye kettő, Északi csoport

Solti FC – Izsáki SSE 4–1 (1–1)

Solt, 200 néző, vezette: Baranyai Dávid (Benedeczki Zoltán, Balogh Bence).

Solt: Kovács Á. – Pasker, Princz, Mészáros (Biró), Ben­cze (Nitsch), Pribék, Tóth A. (Szedljak), Széles, Szement (Gulyás), Galkó (Kis Cs.), Varga. Edző: Kerekes Béla.

Izsák: Nagy T. – Petrányi, Panyik (Tóth J.), Kárász, Ló­czi, Prikidánovics, Baráté, Seregély (Páli), Zsigó (Tapodi), Tóth M., Ungor (Csomor). Edző: Ungor Pál.

Gól: Varga a 18., Szement a 47., Széles a 71., Kis Cs. a 88., illetve Zsigó a 31. percben.

Kiskunmajsai FC – Kerekegyházi SE II. 3–0 (3–0)

Kiskunmajsa, 200 néző, vezette: Vén Krisztián (Katona György, Csire Róbert).

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka (Gilicze), Gera, Szikora (Szőke Cs.), Boros, Bognár (Horváth Zs.), Szőke P., Rádóczi, Csikós, Sipos (Lu­kács), Plvasic. Edző: Kószó László.

Kerekegyházi SE II: Fekete – Szakál, Marosvölgyi (Homoki-Szabó), Garaci, Nagy L., Szécsényi (Gazdag A.), Polgár, Boronkay, Császár, Vadászi, Kovács S. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gól: Boros a 33., Szikora a 38., Rádóczi a 45. percben.

Tiszaalpári SE – Nyárlőrinci LSC 2–2 (2–1)

Tiszaalpár, 180 néző, vezette: Nagy Attila (Kiss Sándor, Csákó Patrik).

Tiszaalpár: Verebélyi – Murányi, Palásti (Czingel), Surányi, Borsi (Baranyi), Vass (Bárdos), Pásztor, Török (Barcsa), Gyenes, Szöllősi, Utasi (Németh). Edző: Kádár Tibor.

Nyárlőrinc: Kocsis – Sajtos, Tóth R., Horváth B., Nyúl, Németh (Kovács M.), Farkas, Faragó, Lakatos (Liska), Orosz, Bali. Edző: Kemenes György.

Gól: Utasi a 8., Borsi a 15., illetve Bali a 6., a 75. percben.

Kiállítva: Pásztor Gyula a 45. percben.

Vasutas SK – KHTK II. 1–6 (0–3)

Kiskunfélegyháza, 200 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Rabi József, Juhász László).

Vasutas: Kovács L. – Pánczél, Virág (Musák), Homoki-Szabó, Zemkó, Szegedi, Dusnoki, Szalai, Simon (Retkes), Makula (Vízhányó), Óvári. Edző: Grósz Gábor.

Kiskunfélegyházi HTK II: Magyar – Sánta, Valkovics, Szabó T., Makány (Fricska), Keresztesi, Cseh (Berekszászi), Kadosa, Polgár (Farkas G.), Szalai (Zsíros), Szabó A. (Farkas P.).

Gól: Pánczél a 66., illetve Szabó T. a 3., a 86, Szabó A. a 14., Szalai a 42., az 56., Valkovics a 90. percben.