A bennmaradást célozza meg a Mizse KC a harmadosztályban

A Mizse KC női csapata megnyerte a Bács-Kiskun megyei I. osztályú bajnokságot. A klub a következő szezonban az NB II.-ben folytatja a szereplést.

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

Az alapszakaszt a Lajosmizse a második helyen zárta tizennégy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel.

– A bajnokság elején még formálódott a csapat, jöttek új játékosok hozzánk, a cél pedig ekkor az volt, hogy a négy közé jusson az együttes, közben egyaránt fejlődjünk és haladjunk előre a játékban is, szerintem ez sikerült – nyilatkozta Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője.

– Másodikként fordultunk az alapszakaszból, ahol bravúros győzelmeket is bezsebeltünk. Maximalista edzőnek tartom magam, nem sok olyan mérkőzés volt, amiről azt gondolom, hogy igen, nyertünk és minden szuper volt, mert valami hibát találtam, amit a következő héten kijavíthattunk.

A Mizse nagy különbségű győzelemmel indította a szezont, amely egy jó alap volt a folytatásra. – Az alapszakasz első fordulójában a Kalocsát sikerült 13 góllal megvernünk, amire senki nem számított. Ott megmutattuk, hogy igenis mi bajnokesélyesek vagyunk. De a felsőházban is hasonlóan alakult a Kalocsa elleni meccs, ahol a kezdő kapusom nélkül egy okos játékkal tudtunk nyerni. A Nemesnádudvar elleni meccseken négy mérkőzésből hármat győzelemmel zártunk, ez nagyon pozitív dolog, ráadásul jó játékkal nyertük azt a három meccset, illetve a Miklós KC elleni hazai mérkőzés is jól végződött, ahol egy góllal nyertünk. Ezekből a mérkőzésekből tudtunk fejlődni. Azonban akadt olyan döntetlen és vereség, ami miatt a mai napig rossz a szám íze. A Kiskunmajsa ellen döntetlent játszottunk, ez pedig számomra vereséggel felérő egy pont volt. Illetve a Miklós KC elleni idegenbeli mérkőzés, ahol szintén egy utolsó másodperces találattal kaptunk ki. Ezek a mai napig fájnak, de nyilván az aranyérem ezt feledteti – mondta Hollós Máté.

A felsőházban a hat meccséből ötön győzni tudott a Mizse, és négy ponttal megnyerte a bajnokságot. – A felsőházban összeérett a csapat, ott pedig már kimondott cél volt az, hogy megnyerjük a bajnokságot, az alapszakaszt követően pedig erre reális esélyünk is volt. Az év elején is mondtam, hogy az a csapat, amely minden mérkőzésen ki tud állni hiányzó nélkül, az lesz a megyei bajnok. Az idegenbeli Kalocsa elleni második fordulós meccsünkön volt pár hiányzónk, de szerencsére abszolválni tudtuk azt a mérkőzést is, onnantól kezdve egy vereséggel, de magasan nyertük a bajnokságot, ennek pedig nagyon örülünk – tette hozzá a vezetőedző.

Az egész szezonban remekül védekezett a Lajosmizse, az alapszakaszban 314 gólt, míg a felsőházban 147 találatot kaptak, amely a legkevesebb volt a klubok között.

– Két éve, amikor átvettem a csapatot, az volt az első dolog, hogy a védekezést rendbe tegyem. Igyekeztem megtanítani a lányoknak három különböző védekezési formát, amit a meccseken belül tudunk váltogatni, ez volt az alapja az egésznek. Utána, ha jól tudunk védekezni és labdát szerezni, már a támadás is könnyebben megy. Ez volt a kulcsa az egésznek és örülök annak, hogy ez sikerült. Ennek köszönhetően lehettünk bajnokok – mondta Hollós Máté.

Bár a klub fel akart kerülni néhány éven belül a harmadosztályba, sokáig nem volt az idei évre kitűzött cél a bajnoki cím megszerzése. – Szó volt arról még két éve, hogy valamikor szeretnénk bajnokságot nyerni, de nem volt kitűzve az, hogy ez az az év, amikor ennek teljesülnie kell. Főleg egy ilyen csonka szezon után volt nehéz megmondani, hogy melyik csapat erősödik, melyik gyengül. Például az előző szezonban a Kiskunhalas ott volt a mezőny elején, most viszont az alsóházban végeztek, mivel távozott néhány játékos. Így az év elején még lutri volt, hogy melyik az a csapat, amely odaérhet az elejére és melyik az, amely az alsóházi rájátszásban küzd majd. Végül egy kiegyensúlyozott bajnokságnak vágtunk neki. Azt mindenki tudta, hogy idegenben nehéz lesz nyerni, illetve otthon is kemény mérkőzések várnak ránk. Nem is az ellenfélre koncentráltunk, hanem a saját játékunkra – nyilatkozta a vezetőedző.

Bár az év elején még sok hibával játszottak, ezt hamar korrigálták. – A labdatechnikai részben sokat fejlődtünk, egyre kevesebb labdaeladással dolgoztunk. Szerencsére az átadásokban és az indításokban is rengeteget javultunk. Ezenkívül a gondolkodásmód is változott a játékban, abból a szempontból is, hogy tovább tudtuk tenni a labdát félhelyzetből egy teljesen ziccerhelyzetig, illetve csapatként is összeértünk. Mind az öltözőben, mind a pályán egymásért tudtunk küzdeni, ebben nagyon sokat fejlődtünk, és reméljük, fejlődünk is. Szerettünk volna az év elején bejutni a négy közé és akkor a felsőházban – lesz, ami lesz alapon – megcélozni a bajnoki címet – mondta Hollós Máté.

Az alapszakasz hajrájára a vezetőség egyre nagyobb célokat tudott a csapat elé állítani. – Ahogy pedig teltek a meccsek és jöttek az eredmények, akkor körvonalazódott, hogy melyik az a négy-öt csapat, amelyik a felsőházért tud játszani. Bár a Kiskőrösnek is örültünk volna, mely a negyedik helyen zárta az alapszakaszt, végül mivel nem vállalták a felsőházi rájátszást, az ötödikként záró Miklós KC jött a helyükre, amely szintén egy remek ellenfél volt, és játékban is tudtunk fejlődni ellenük. Ez pedig be is igazolódott, mivel az egyik meccset egy góllal nyertük, a másikat egy góllal buktuk ellenük. A bajnokság végére már volt elképzelésünk, hogy hova várható a csapat, és egyre nagyobb célokat tudtunk megfogalmazni a lányok előtt. Bár egész évben hangsúlyoztuk, hogy akkor sincs nagy gond, ha idén nem jön össze a bajnoki cím, akkor megpróbáljuk a következő évben, de beért a két év munkája és megérdemelten nyertük meg a bajnokságot – tette hozzá Hollós Máté.

Június közepéig folytatódott a munka, majd július végén megkezdi a felkészülést a 2021/2022-es bajnoki szezonra a Mizse KC. – A bajnokság lezárását követően még két hétig folyt a munka, a levezetésen azonban könnyített edzés folyt, ahol többet között sorverseny és labdarúgás is volt. Most a csapat igyekszik feltöltődni a következő szezonra, július végén, augusztus elején pedig megkezdjük a felkészülést. Előtte a csapat otthoni edzéssel hangolódik, hogy ne a nulláról kezdjük a közös edzést, illetve, hogy erőnlétben se essenek vissza. Majd heti három edzéssel készülünk a felsőbb osztályra – mondta a vezetőedző.

A keret alapja nem változik a harmadosztályban sem, a bajnok csapatból mindenki marad, néhány poszton tervez erősítést Hollós Máté. – Tervezünk egy-két erősítést a hiányposztokra, ami az NB II.-be szükséges, mivel sajnos sérültünk is van, akire hosszabb kihagyás vár. Így jobbszélső posztra mindenképp szeretnénk játékost, és folynak is a tárgyalások. A következő szezonban a cél a biztos bennmaradás lesz, mivel nem szeretnénk, hogy az utolsó fordulókra hagyjuk a bennmaradás kérdését. De a legfontosabb ennél a csapatnál a fejlődés. Új közeg lesz, új csapatokkal játszunk, más lesz a játékstílus is. Nem tudjuk, melyik csoportba sorolnak minket és hogy ez a fejlődés negyedik, ötödik vagy tizedik helyet ér majd – tette hozzá a vezetőedző.