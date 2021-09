A bajnoki címre hajt a Félegyháza

A Kiskunfélegyháza hagyo­mányosan a megye I.-es bajnok­ság meghatározó együttese, hiszen rendre nagy esélyesei a bajnoki címnek. A klubnál nyáron új koncepció mentén vágtak neki a munkának.

Nyáron némileg új életet kezdett a félegyházi klub, hiszen a KHTK megszüntette labdarúgó-szakosztályát, így a csapat a Félegyházi Térségi Sportiskola (FTSI) kötelékében folytatta működését. A klub célja ezzel együtt nem változott, idén is a bajnoki cím a cél.

– Idén is azzal a céllal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy minél sikeresebbek legyünk – mondta a célok kapcsán Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza vezetőedzője. – Hosszú építkezési folyamatnak kezdtünk neki, ennek egy előre a haladottabb állapotánál tartunk, az alapokat leraktuk. Ezalatt értem a fiatalítást, a helyi játékosok beépítését például. Az első helynél magasabbra nem lehet jutni egy adott osztályban, ezt szeretnénk elérni.

Egyelőre három fordulót bonyolítottak le a bajnokságban, a félegyháziak két győzelem után legutóbb ikszeltek. Erőviszonyokról ugyan még korai beszélni, de az látszik, hogy erősödik a mezőny.

– Évek óta ugyanazok a csapatok meghatározóak a megyében, de azt kiemelném, hogy a mezőny sokkal kiegyensúlyozottabb, mint öt-tíz évvel ezelőtt. Mindenhol emelkedett a szakmai munka színvonala, ennek megfelelően válogatják össze az edzők a csapatukat is. Nem adják könnyen a győzelmet sehol sem. Sokkal tudatosabb futball jellemez minden csapatot. Benne van az, hogy elhullajt valaki pontokat, ahogy mi is Kiskunhalason, de ez még önmagában nem probléma, amíg nem lesz rendszeres – mondta Némedi Norbert.

Nem volt nagy mozgás Kiskunfélegyházán, de Ludasi Martin megszerzése mindenképpen nagy fogás a KTE-től.

– Jellemző ránk, hogy nem igazolunk sokat, de tudatosan erősítünk. Martin egy sok poszton bevethető, érett és képzett játékos, aki meghatározó ember volt Kecskeméten is. Régóta ismerem, örülünk annak, hogy megszereztük, mert sajnos kevés ilyen kaliberű futballista akad a megyei piacon, sokan inkább a magasabb osztályt választják. Neki ez most egy mérföldkő volt az életében, amikor a foci utáni életet is nézi, ezért is tudtuk idecsábítani. A váltás neki sem lesz könnyű, de biztos vagyok abban, hogy erősségünk lesz – mondta a vezetőedző.

Kiskunfélegyházán szeretnének a helyi utánpótlásra is jobban építeni, hiszen adott egy komoly bázis ehhez.

– A tehetségesebb játékosok korán elkerülnek, de így is van esély egy-két fiatal folyamatos beépítésére, ezt a célt szolgálja a megye II.-es csapatunk is. Muszáj is volt fiatalítanunk, hiszen eléggé elöregedett a keretünk az évek alatt. Ez egy lépcsőben lehetetlen, de fokozatosan próbálunk haladni egy meghatározott átlagéletkor felé, hiszen ha egyszer valóban elgondolkodunk egy magasabb osztályú szereplésen, ahhoz ez feltétlen kell.

A klub korábban nem vállalta az NB III.-as szereplést, azonban a jövőben lehet erre is esély.

– Kiskunfélegyháza a mezőny egyik legnagyobb lélekszámú települése, el kellene bírnia egy NB III.-as csapatot. A következő egy évben van esély arra, hogy azok az infra­strukturális fejlesztések is megvalósuljanak, amik ehhez kellenek a megfelelő játékosok mellett. Sok település ilyen szempontból elment mellettünk, talán most utol tudjuk érni majd őket, akkor már reálisan lehet gondolkodni arról, hogy feljebb menjen a klub –mondta Némedi Norbert.