Több újonc is debütálhat

Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn délelőtt Twitter-oldalán közölte, hogy több újonc is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, köztük Gulácsi Péter csapattársa is, aki rövid videóüzenetben jelentette be, hogy magyar válogatott lett.

„Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a magyar válogatotthoz” – kezdte első nyilatkozatát az RB Leipzig védője.

„Egy profi játékos számára – aki olyan helyzetben van, mint én -, nagyon komoly és nehéz feladat arról dönteni, hogy mely válogatottban szeretne játszani.

Én azonban meghoztam ezt az elhatározást, és örülök, hogy a magyar nemzeti csapatban játszhatok. Kifejezetten segítette a döntésemet, hogy csapattársamtól, Gulácsi Pétertől csak jókat hallottam a keret játékosairól és a szakmai stáb tagjairól is” – fogalmazott a futballista, aki hozzátette, szeretné a lehető legjobban és leghamarabb segíteni a csapatot.

A 25 éves Orban édesapja magyar, édesanyja pedig lengyel. A középhátvéd Kaiserslauternben született, s kétszer szerepelt az U21-es német nemzeti együttesben. Orban mellett további két újoncot hívott meg Marco Rossi korábbi klubjából: a Budapest Honvédból Baráth Botond és Holender Filip készülhet az együttessel.

„Ezúttal egy kicsit bővebb keretet állítottam össze, hiszen mindkét mérkőzésünket idegenben játsszuk, így gondolnom kellett arra, hogy az első mérkőzésen akár sérülés is előfordulhat, vagy valaki sárga lapok miatt nem léphet pályára Észtországban” – idézte az MLSZ honlapja a szövetségi kapitányt.

„A nagyobb keretnek köszönhetően ilyen esetben nem a két meccs között kell az esetleges pótlásról gondoskodnunk.

A kerettagok kiválasztásakor ezúttal is a fizikai állapot, az edzettség, illetve a szezonban eddig lejátszott meccsek száma volt az elsőszámú szempont,

vagyis a nagyjából ötven folyamatosan figyelt játékosból a legjobb állapotban lévők kaptak meghívót” – tette hozzá.

Dárdai Pál fiáról nem mondanak le

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapján Marco Rossi elmondta, Michael Boris szövetségi edzővel tervezték a fiatal futballista meghívását az U21-es nemzeti csapatba, „Palkó azonban még nem döntötte el, hogy a magyar vagy a német válogatottat szeretné erősíteni”.

„Édesapjával egyeztettem és jeleztem felé, hogy Palkóról semmiképp sem szeretne lemondani a magyar válogatott.

Abban maradtunk, hogy Palkó fejlődése érdekében hagyunk számára időt ennek megfontolására, hiszen – ahogy Willi Orban esetében is láthattuk – egy fiatal játékos számára ez nehéz döntés, ugyanakkor más nem határozhat ebben a kérdésben helyette” – nyilatkozta Marco Rossi.

Dárdai Pál a Hertha BSC vezetőedzőjeként már többször lehetőséget adott 19 éves fiának – aki már Berlinben született – ebben a szezonban a Bundesligában, a Werder Bremen otthonában kezdőként lépett pályára.

A két forduló után három pontos magyar csapat jövő pénteken Görögországban, három nappal később pedig Észtországban lép pályára a Nemzetek Ligája C osztályának 2. csoportjában.

A magyar válogatott kerete: Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Gróf Dávid (Budapest Honvéd) Védők:

Baráth Botond (Budapest Honvéd), Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila (MOL Vidi FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Lang Ádám (CFR Cluj), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Willi Orban (RB Leipzig), Vinícius Paulo (MOL Vidi FC) Középpályások:

Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (FK Asztana), Kovács István (MOL Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna), Nagy Dominik (Legia Warszawa), Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Pátkai Máté (MOL Vidi FC) Támadók:

Eppel Márton (Kajrat Almati), Gyurcsó Ádám (Hajduk Split), Holender Filip (Budapest Honvéd), Németh Krisztián (Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Varga Roland (Ferencváros)

