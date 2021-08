Szijjártó: Kozák Lucára nemcsak a magyarok, hanem az egész olimpiai mozgalom büszke lehet

Minden olimpiának, így a mostaninak is vannak/lesznek emlékezetes, ikonikus pillanatai – kezdte bejegyzését Szijjártó Péter, majd folytatta: az olimpia azonban a nagyszerű eredmények, érmek, rekordok mellett legalább annyira szól a sportszerű gesztusokról, sportemberi megnyilvánulásokról.

Kozák Lucára nemcsak mi, magyarok, hanem az egész olimpiai mozgalom is büszke lehet – közölte a külügyminiszter utalva a gátfutó döntőben tett gesztusára, amikor a jamacai vetélytársát segítette fel a földről, miután ő és a magyar is elbukott az egyik gáton. Az esetet még a hivatalos olimpiai Twitter-fiók is megemlítette.

This. This is what the Olympics are about. 🇭🇺❤️🇯🇲 pic.twitter.com/f2iCNYNouf

— Olympics (@Olympics) August 1, 2021