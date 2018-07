Súlyos vereséget szenvedett az olaszoktól a magyar férfiválogatott

Rémálomként indult a találkozó, az olaszok a második negyed elején már 6-0-ra vezettek, innen pedig nem volt esély a fordításra.

A magyar férfi vízilabda-válogatott súlyos, 12-5-ös vereséget szenvedett az olasz csapattól a Barcelonában zajló Európa-bajnokság szerdai csoportrangadóján.

Ez azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott a csoport utolsó mérkőzésén a papírformának megfelelően legyőzi a német csapatot, akkor a második helyen a nehezebb ágra kerül, és amennyiben túljut a C jelű négyes harmadikján – várhatóan a hollandokon -, akkor már a negyeddöntőben összekerülhet a címvédő, olimpiai bajnok szerb csapattal.

Az Európa-bajnokságok története legkomolyabb múlttal rendelkező párharcának újabb felvonását rendezték a Piscines Picornell uszodában: a két válogatott egymás elleni Eb-múltja kereken nyolcvan éve íródik, az összesített mérleg magyar fölényt mutat, 16 győzelem és egy döntetlen mellett nyolcszor ünnepelhettek az olaszok.

Tavaly a Margitszigeten a világbajnokság csoportküzdelmei során 9-9-s döntetlent játszottak egymással a csapatok, míg idén az Európa Kupa rijekai szuperdöntőjében fölényes, 10-5-ös olasz siker született.

A magyarok hétfőn a nyitófordulóban 12-5-re győzték le Georgia csapatát, míg az olaszok komoly erődemonstrációt tartva 14-1-re ütötték ki a németeket.

A szombat óta tartó Európa-bajnokságon először gyűlt össze annyi néző a lelátón, amely már méltó egy kontinensviadalhoz, így a két csapat kiváló hangulatú lelátó előtt ugorhatott a vízbe. Az olaszok 13 másodperc után kapták az első fórjukat, de Nagy védte Bodegas húzását. A második előnyből már nem hibázott az olaszok honosított centere, majd a spanyolból olasszá lett Molina is „beköszönt”.

Az ellenfél magyar emberelőnyben is szorosan védekezett Vámoson, ezzel kivette a legnagyobb fegyvert a magyarok kezéből, akik ettől meg is zavarodtak. Nagy hóna alatt becsúszott egy lövés a rövid oldalon (3-0), így a rivális gyorsan ellépett. Az olaszok ezután sem lassítottak, védekezésben és támadásban is nagy fölényben voltak, ötgólos(!) előnyt hoztak össze nyolc perc alatt.

Nem kellett sokat várni a hatodik olasz gólra sem, amire végül nagy nehezen Bátori emberelőnyből válaszolt. Az olaszokat ugyanakkor nem lehetett megállítani, a magyarok legtöbbször csak nagyon távolról tudtak lövőhelyzetbe kerülni, ezek a próbálkozások pedig már útközben elhaltak a blokkoló kezeken. A magyarok a nagyszünet előtt „életjelet adtak”, Erdélyi és Manhercz is betalált.

Egy perccel a negyed vége előnyt emberelőnybe került a fehér sapkás magyar csapat: Märcz-kapitány időt kért, Manhercz pedig gólt lőtt, ezzel – a látottak alapján szinte csodával határos módon – három gólra zárkózott fel a gárda (7-4). Három másodperccel a szünet előtt Jansik lövése a kapufáról jött ki.

A harmadik felvonás elején Bedő akár egymaga egyenlíthetett volna, de először ziccert rontott, majd csavarása a felső lécen csattant, végül egy gyönyörű összjáték után hárította lövését bravúrral Del Lungo. Mezei harcolt ki emberfórt, Jansik viszont közelről elhibázta a húzást, a túloldalon aztán Gallo belőtte a fórt, ezzel újra látótávolságon kívül került az ellenfél. Di Fulvio is betalált, amivel gyakorlatilag el is dőlt az összecsapást.

A negyedik negyedre teljesen szétesett a magyar csapat, ezt az olaszok sorozatos lefordulásos gólokkal büntették és súlyos vereséget mértek riválisukra.

