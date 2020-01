Siklósi: összeért a párbajtőrcsapat

A tavalyi, budapesti vb-n aranyérmes vívó, aki a németországi vk-fordulóban a csapatdiadal előtt egyéniben is győzött, az M4 Sport Sporthíradójában kedden úgy fogalmazott: a döntő előtti mérkőzéseken annyira magabiztosak és fegyelmezettek voltak az asszók alatt, hogy számára nem volt kérdés, el fognak jutni a fináléig.

A franciák elleni utolsó összecsapás szorosabban alakult, az utolsó pár előtt az ellenfél 38-37-re vezetett, de azt – amint Siklósi emlékeztetett rá – Berta Dániel nagyon magabiztosan fejezte be.

„Azt éreztem, hogy most érett össze ez a csapat, most lett egy egész, és hogyha egyben tudjuk tartani, akkor nagyon sok mindenre, akár olimpiai éremre is képes lehet”