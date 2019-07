Phelps sem hagyta szó nélkül Milák csúcsát

A 19 éves Milák 1:50.73-as idejével közel nyolc tizedet (!) vert Phelps tízéves rekordjára (1:51.51), amelyet még a 2009-es római világbajnokságon állított fel cáparuhában.

– idézte a New York Times a 2016-os riói olimpia után visszavonult klasszist, aki 2001-ben 15 évesen, minden idők legfiatalabb világcsúcstartója lett ebben a számban, és egészen a dél-koreai futam végéig övéi voltak a legjobb idők. Ezzel Milák a férfi úszók között egy számban leghosszabb ideig „uralkodó királyát” taszította le a trónról.

– fűzte hozzá minden idők legeredményesebb olimpikonja.

Milák 2009 óta az első úszó, akinek sikerült egy Phelps-rekordot felülmúlnia. Utoljára a római világbajnokságon előbb az amerikai Ryan Lochte tudta megjavítani Phelps 200 vegyesen elért világrekordját, majd a szerb Milorad Cavic úszott jobbat az érvényes rekordnál 100 méter pillangón, igaz, az amerikai már másnap visszavette azt a csúcsot az olasz fővárosban (a 49.82 másodperces idő azóta is él).

– nyilatkozta rendkívül szimpatikusan Phelps, akinek éppen a 200 méter pillangó volt a kedvenc száma: ez volt az egyetlen, amiben mind az öt olimpiáján rajthoz állt, és ebből háromszor – 2004-ben Athénban, 2008-ban Pekingben, 2016-ban pedig Rióban – győzött.

A „Milákcsúcs” kapcsán a Swimming World Magazine megszólaltatta Bob Bowmant, Phelps egykori edzőjét is:

Hosszan és mélyen van a víz alatt, előre felé veszi a levegő, a lábtempója pedig erős és egyenletes. Az elmúlt években mutatott úszása alapján jó esélye volt arra, hogy megdöntse a világcsúcsot, de nem gondoltam volna, hogy 1:51 alá mehet már ezen a világbajnokságon.

Természetesen Milák abszolút főszereplő lett a médiában, a legjelentősebb szakoldalak és amerikai médiumok vezető helyen számoltak be a Honvéd újdonsült világbajnokának teljesítményről, a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokság hivatalos napilapja pedig őt tette a címlapra – a második nap után a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében győztes Rasovszky Kristóf szerepelt az első hasábon – „Maximum speed” címmel.

Hogy miről is volt szó:

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! 💪👑#Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3

