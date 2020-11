Nyolcadik győzelmét is megszerezte a Fradi

A címvédő és listavezető Ferencváros házigazdaként 2-0-ra legyőzte az MTK Budapest csapatát.

A címvédő és listavezető Ferencváros házigazdaként 2-0-ra legyőzte az MTK Budapest csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának szombati játéknapján.

Az FTC továbbra is veretlen a mostani bajnoki idényben, két döntetlen mellett a nyolcadik győzelmét aratta, otthoni veretlenségi szériája pedig már 59 mérkőzést számlál (48 győzelem, 11 döntetlen).

Az egymás elleni bajnoki mérlegükön a zöld-fehérek tovább javítottak, a 217. összecsapáson a 90. győzelmüket aratták, míg a kék-fehérek 49 döntetlen mellett 78-szor nyertek.

Élénk iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nagy lendülettel vetette játékba magát. Több támadás futott a két oldalon, de nagy helyzet nem alakult ki. A legnagyobb esély a gólszerzésre ebben a szakaszban Prosser előtt adódott, aki a 18. percben szépen csavarta a labdát kapura szabadrúgásból, Dibusz pedig bravúrral hárított.

Az FTC később fokozta a nyomást, de a sérülések és koronavírusos megbetegedések miatt alaposan felforgatott MTK szervezetten védekezett, illetve ha tehette, már magasan megpróbálta letámadni ellenfelét és megzavarni a labdakihozatalát. A hazai vezetés egy nagy MTK-hibából jött össze, Varju rosszul passzolt Ferreirának, aki ráadásul el is csúszott, Tokmac Nguen pedig befutott az ajándékba kapott labdával a tizenhatoson belülre és higgadtan passzolt a kapuba Mijatovic mellett.

A pihenőt követően annyiban változott a játék képe, hogy a Ferencváros több ellentámadást vezetett némileg fellazult védelemmel szemben, mivel az MTK nem tett le a gólszerzésről, és gyakran eljutott ellenfele kapujának előterébe. A Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülő FTC vezetőedzője, Szerhij Rebrov a 74. percben hármas cserét hajtott végre, majd az egyik pályára lépő, Roko Baturina fél perccel később gólt lőtt.

Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, mert bár a több alapjátékosát nélkülöző MTK ilyen felállásban is méltó partnere volt a Ferencvárosnak, a BL-ben is edződő FTC hatékonyabban futballozott ellenfelénél, amely érdemi cserével nem rendelkezett és a végére ki is fulladt.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Ferencvárosi TC-MTK Budapest 2-0 (1-0)

Ferencváros:

Dibusz – Botka, Frimpong, Blazic (Kovacevic, 86.), Heister – Laidouni, Haratin – Uzuni (Skvarka, 74.), Isael (Varga, 81.), Nguen (Mak, 74.) – Boli (Baturina, 74.)

MTK Budapest:

Mijatovic – Ikenne-King, Varju, Ferreira, Kata – Biben, Cseke, Dimitrov – Prosser (Drljo, 78.), Miovski, Lencse

gólszerzők: Nguen (40.), Baturina (75.)

sárga lap: Heister (30.), Blazic (56.), illetve Varju (20.), Kata (42.), Miovski (54.)

Kétgólos fehérvári siker a ZTE ellen

A MOL Fehérvár FC 2-0-ra legyőzte a mérkőzést tíz emberrel befejező Zalaegerszeget szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában.

A székesfehérvári csapat ezzel a harmadikról a második helyre lépett előre.

Támadólag lépett fel mindkét együttes, a hazaiak Budu Zivzivadze révén szereztek vezetést, majd Lyes Houri szép találatával kétgólos előnyre tettek szert. Hátrányba kerülve is próbálkozott becsülettel a ZTE, ám támadásaiba sok hiba csúszott. A Fehérvár sem állt le, továbbra is nagy fölényben futballozott.

Fordulást követően kiegyenlítetté vált a játék, a két tizenhatos között folyt a küzdelem. A hajrára megfogyatkozott a Zalaegerszeg, Szalai Dánielt állította ki a játékvezető a második sárga lapja után. Ezután a Fehérvár több alkalommal beszorította ellenfelét a kapuja elé, de igazi gólveszélyt nem teremtett. A legvégén a ZTE közel állt a szépítéshez, Vass Patrik lövését azonban a gólvonalról rúgta ki Rus Adrián.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

MOL Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC 2-0 (2-0)

Fehérvár:

Rockov – Musliu, Stopira, Fiola (Rus 87.) – Bolla, Nego (Pinto 87.), Alef, Houri (Nikolov 76.), Bamgboye (Hangya 62.) – Nikolics, Zivzivadze (Petrjak 76.)

ZTE:

Demjén – Szalai D., Lesjak, Bobál D., Gergényi (Tanasin 35.) – Favorov, Sankovic (Kovács B. 55.) – Szánthó (Szépe 73.), Koszta M. (Vass P. 55.), Könyves – Babati

gólszerzők: Zivzivadze (12.), Houri (21.)

sárga lap: Kovács D. (19. – a kispadon), illetve Szánthó (50.), Vass P. (61.), Szalai D. (68., 71.)

piros lap: Szalai D. (71.)

Döntetlent játszott Kisvárdán a Budafok

Az újonc Budafok gól nélküli döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosiak sorozatban két elveszített bajnoki után szereztek ismét pontot, míg a házigazda együttes egymás utáni ötödik élvonalbeli meccsét sem veszítette el, és második a tabellán.

Az első félidőben – hóesés közepette – nem diktáltak túl nagy iramot a csapatok, a hazaiak viszont végig fölényben futballoztak. A Budafok nem fektetett nagy hangsúlyt a támadásokra, míg a Kisvárda a játékidő túlnyomó többségében a vendégek tizenhatosának a közelében adogatott és próbálta megbontani riválisa védelmét.

A gól nélküli első 45 perc és a szünet után a folytatásban megélénkült egy kicsit a játék, a hóesés is elállt, ám negyedóra elteltével ismét iramot veszített mindkét együttes. A lefújásig tovább próbálkozott a Kisvárda, amely egyszer-egyszer eljutott helyzetig, gólt azonban nem tudott szerezni. A vendégek a hajrában már csak a védekezésre koncentráltak, és végül egy pontot elvittek a szabolcsiaktól.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Kisvárda Master Good-Budafoki MTE 0-0

Kisvárda:

Dombó – Melnyik, Ene, Rubus, Hej – Cukalasz, Lucas – Sassá, Bumba, Navratil (Kovácsréti, 76.) – Camaj (Viana, 65.)

Budafok:

Póser – Huszti A., Romic, M. Nikolic, Margitics – Micsinai, Oláh B. – Szabó (Ihrig-Farkas, 80.), Kulcsár (Skribek, 64.), Zsóri – Kovács

Forrás: MTI

Borítókép: Lencse László, az MTK Budapest és Botka Endre, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában játszott mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. november 28-án.