Minden idők legjobbja: Gódorné Nagy Mariann

Női kézilabda-válogatottunk régi és új szövetségi kapitányait kértük fel „királynőválasztónak”, és ők Gódorné Nagy Mariann fejére helyezték a koronát. A Nemzeti Sport, a Magyar Nemzet, az Origo és a Magyar Kézilabda-szövetség közös szavazási akciójában Görbicz Anita végzett a második, Sterbinszky Amália a harmadik helyen, de – ellentétben az ilyenkor bevett fordulattal – ők semmiképpen sem udvarhölgyek, hanem szintén királynők. Különböző (sport)történelmi korok uralkodói, akiket vár a sportági Hírességek Csarnoka.

Tizenhárom szakember állította össze a tízes listáját, és a hagyományokból, az eredményekből adódóan volt kénytelen több kedves, veretes nevet lehagyni róla, mint amennyit felírhatott rá. Az első helyezettek mindenkinél tíz pontot kaptak, onnan egyesével haladva a tizedikek egy pontjáig. Mindezek alapján alakult ki a végső sorrend: 1. Gódorné Nagy Mariann 99 pont, 2. Görbicz Anita 97, 3. Sterbinszky Amália 96. Előző játékunk, a „Pólósok pólósa” dobogója így festett: 1. Faragó Tamás 78, 2. Kásás Tamás 75, 3. Gyarmati Dezső 74. Ugyanaz a kiélezett verseny, alig érzékelhető különbség; mint amikor a kapufáról kifelé vagy befelé pattan a labda. (Az abszolút számok a vízilabdásoknál azért kisebbek, mert 11 tagú volt a zsűri.) Mégsem szerencse dolga, hogy így alakult, a szavazók napokig tépelődtek a válaszokon. Egyikük kijelentette, háborítatlan nyugdíjas éveit zavartuk meg felkérésünkkel, de örömmel tett eleget neki, és reméli, nem lőtt nagyon mellé. Most megnyugodhat: majdnem tökéletesen célba talált.

Sterbinszky Amália dobogós helyezése is vitathatatlan. Már feltűnésekor teljes fegyverzetben mutatkozott meg, a szakmából és a sportági közvéleményből egyszerre szakadt fel a sóhaj: végre itt van, aki megváltja majd a magyar női kézilabdát! Amál be is teljesítette e reményt. Az 1970-es évek „bronzkorában” az 1976-os montreali olimpia, valamint három világbajnokság egyaránt 3. helyezésének vezéralakja lett. Harminckét esztendősen a hazai vb-ezüsttel és a BL-előd BEK megnyerésével teljesedett be a pályafutása. Klubszinten a Ferencvárossal robbant be, így nem kis felzúdulás követte elhatározását, hogy a Vasasba igazol. Hiszen a bajnokcsapatot hagyta ott – igaz, a majdani bajnokért. A Vasas 1972-ig egyetlenegyszer sem zárt a tabella élén, onnantól fogva bezzeg zsinórban tizenegyszer! Elhódította a 20. század legjobb női játékosa megtisztelő címet, ám e dicsőség már a távolban érte, miután Dániába ment férjhez. Helsingörbe, Hamlet városába igazolt, de ez nem tragédia, hiszen így is örökre a magyar kézilabdakincs része.

Miként Görbicz Anita, a klubhűség mintaképe. A Győri ETO-ban kezdte példátlan ívű pályafutását, és minden bizonnyal ott is fejezi majd be. E városban, a junior vb-n, 2001-ben villantotta meg először a nemzetközi mezőnynek, mi lakozik a fejében és a csuklójában, a meccsek után már az ellenfelek is vele fotózkodtak. A 2003-as horvátországi felnőtt-világbajnokság édesbús döntője és ezüstérme kapcsán a fél kézilabdás világ zárta szívébe azt a tündökletes tehetségű „gyerekembert”, aki a kamerák kereszttüzében elsiratta az aranyat. Nem tudhatta, hogy válogatott mezben ezt követően már legjobb esetben is bronzok jönnek: a 2005-ös vb-n, a 2004-es és 2012-es Eb-n. Azt még kevésbé, hogy a Győr egyszer csak legyőzhetetlenné válik. A magyar bajnokságot 2005-től kezdve mostanáig 13-szor nyerte meg, az európai porondon a 2013-as BL-elsőség hozta meg az áttörést, két nappal Anita harmincadik születésnapja előtt, ráadásul a szülővárosában, Veszprémben, a Larvik elleni döntő visszavágóján. Azóta ötszörös BL-győztes, és szeptemberben akár hatszoros is lehet.

Gódorné Nagy Mariann, a Kézisek kézise három BEK-trófeát őriz. Kettőt az osztrák Hypóval söpört be, de a számunkra, bizonyára számára is legbecsesebb az 1982-es serleg, a Vasas és női kézilabdázásunk első kupasikere a bajnokok között. A Sterbinszkynél hét évvel fiatalabb átlövő már tizennyolc esztendősen, az 1975-ös vb-n bemutatkozott, még a Csornai SE játékosaként, és éppen úgy bronzéremmel tért haza, mint a montreali olimpiáról. 1980-ban szerződtette a Vasas, és onnantól senkinek nem kellett aggódnia amiatt, lesz-e élet Sterbinszky után. 1982-ben, női kézilabdázásunk csúcsévében már ő volt a királynő. A földkerekség legjobb klubja, a Szpartak Kijev elleni BEK-elődöntő visszavágóján 10 gólt lőtt, a Radnicki Beogradnak a finálé két mérkőzésén tizenhetet rámolt be. A decemberi világbajnokságon, a Budapest Sportcsarnokban, az ezüstérem felé vezető úton, a három kulcsmeccsen így alakult a góltermelés: NDK 17–17 – Gódorné 11 gól; Csehszlovákia 20-17 – Gódorné 12; Szovjetunió 15–13 – Gódorné 7. Még egy számadat: 281 mérkőzésével ő minden idők legtöbbszörös magyar válogatottja. A német Leverkusenben, majd az osztrák Hypóban légióskodott, manapság a nyugati határszélen, az Őrségben él. Férjével üzemeltetett szabadidőközpontja maga a harmónia.

A Kézisek kézise első tíz helyezettje

A Kézisek kézise dobogójának értékét tovább emeli, hogy a 4–10. helyen is korszakos klasszisok végeztek, akik számos országban minden idők legjobbjai lehettek volna; de igaz ez mindenkire, aki akár csak egyetlen pontot is kapott.