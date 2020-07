Márton Gábor: ebbe mindenképpen bele kellett vágni

Márton Gábor reményét fejezte ki, hogy fel tud nőni a feladathoz. Jelezte:

Kérdésre közölte: Zalaegerszegen remek körülmények voltak, csak az edzősködéssel kellett foglalkozni, de

Elmondta, hogy a szakmai stábban Szalai Tamás asszisztensedző és Brockhauser István kapusedző marad, két új embert hoz magával, de neveket még nem tudott mondani. Megjegyezte: a szerződése 1+1 évre szól, eredményt kell produkálnia a plusz egy év életbe lépéséhez.

Márton Gábor úgy vélte, hasonló helyzetben van, mint Egerszegen, vagyis folyamatosan meccseket kell nyerni a célokért, csak kicsit többet. Hozzátette:

Megemlítette azt is, hogy a külföldi edzőtábor szervezése a vírushelyzet miatt képlékeny, de a felkészülés alatt 5-6 edzőmeccset szeretnének megvívni.

Kovács Zoltán sportigazgató arról beszélt, hogy két jelöltjük volt a pozícióra, Márton Gábor mellett egy külföldi tréner, de végül a magyar szakember mellett tették le a voksot. Reményét fejezte ki, hogy az új edző eredményes lesz a csapat élén.

A szezon végén távozó Joan Carrillo vezetésével a sportigazgató szerint nem olyan eredményeket értek el, ami elvárható lett volna. A kupadöntőbe nem kerültek be, a bajnokságban a hátrányuk tovább nőtt a spanyol edző érkezése után, és a játék sem volt megfelelő, ezen felül az öltözőben elindult folyamatok is azt mutatták, hogy váltani kell.

Szerinte

Márton Gábortól jobb kommunikáció, erősebb lojalitás várható, illetve az együttműködés is egyszerűbb lesz vele.

A tréner karaktere és a támadófutball, amit nemcsak Zalaegerszegen, hanem máshol is játszatott, meggyőzte a klubvezetést.

Jelezte, hogy korrekt szerződést kötöttek az új edzővel, akinek a bajnokságban csak egy helyet kell előrelépnie a csapattal, nem úgy, mint a ZTE-vel, amellyel ötöt is sikerült, továbbá a Magyar Kupában elődöntő helyett nyerni kellene.

Kovács Zoltán a csapat keretével kapcsolatban elárulta, lehetnek távozók, két játékosukért is van konkrét ajánlat, ugyanakkor erősíteni is feltétlenül szeretnének.

A MOL Fehérvár FC szerdán jelentette be, hogy Márton Gábor lesz a következő vezetőedzője. Az 53 éves szakember legutóbb a ZTE FC kispadján ült, korábban a Siófok, a PMFC, a Kaposvár, a Kozármisleny és a Barcs együtteseit vezette.

Játékosként a PVSK-ban és a PMSC-ben nevelkedett, utóbbi csapatban lett profi játékos 1985-ben. Védőként és középpályásként is szerepelt csapataiban. 1990-ben a belga KRC Genk szerződtette, ahonnan a Kispest Honvédhoz tért haza, majd a francia Cannes, a PMSC, és három izraeli gárda következett (Hapoel Kfar Saba, Hapoel Petah Tikva és Hapoel Tel-Aviv) karrierjében, mielőtt újra szülővárosának csapatában játszott volna. Még egy izraeli év után (Hapoel LeZion) megint Pécsen szerepelt. A Barcsi SC-ben fejezte be pályafutását 2007-ben, előtte egy szezont az osztrák SV Güssingnél is futballozott. Magyarországon bajnok volt a Honvéddal (1992), kupagyőztes a PMSC-vel (1990), Izraelben megválasztották a szezon legjobb külföldi játékosának, kupát nyert a Hapoel Tel-Avivval (1999). 1990-1995 között 21 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, egy gólt szerzett.