Kettlebell-EB lesz Kecskeméten, magyar esélyesekkel

A kettlebell, vagyis a girjasport a vasgolyók emelésének – szakításának, nyomásának, lökésének…– művészete. A csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon ott lesz Pető Ferenc, a „Legerősebb Versenyző” cím birtokosa is.

Különböző kategóriákban, több súlycsoportban és korosztályban rendezik az IUKL (Nemzetközi Kettlebell Szövetség) 2018-as kontinensviadalát. Az idei megmérettetés házigazdája a Kecskeméti Kettlebell Sportegyesület lesz.

A rangos eseménynek otthon adó Kecskemét várost tíz kiváló magyar sportoló, a neves székesfehérvári kettlebell-klubot hat versenyző, köztük a hatvanegy éves Óvári Attila képviseli majd, de a móri Pető Ferenc is elindul az EB-n, aki a „Magyar Kettlebellsport Szövetség Legerősebb Versenyző” – feliratú kupájának birtokosa. A móri versenyző amatőr -95 kg-os kategóriában méretteti meg magát, biatlon számban.

A magyar sportoló néhány héttel ezelőtt a Kettlebellsport Magyar Bajnokságon is diadalmaskodott: -95 súlykategóriában 104 lökést végzett el és 176 szakítást. Feri akkor is biatlon versenyszámban indult, ami azt jelentette, hogy kétszer tízpercen át 2 darab 24 kg-os súlyt kellett a lehető legtöbb ismétléssel a feje fölé juttatnia, méghozzá úgy, hogy közben nem tehette le őket. Ezt a gyakorlatot nevezzük jerk-nek (vagyis lökésnek).

A második szettben pedig egy 24 kg-os girját kellett folyamatosan mozgásban tartania, pontosabban a feje felé juttatnia, és megtartania ezt a pozíciót, amíg a versenybíró nem jelzi, hogy a gyakorlat érvényes. Ez a snatch (más néven szakítás). E művelet során kézváltásra csak egyszer volt lehetősége a versenyzőknek, így a cél ilyenkor az, hogy minél jobban kitöltsék a kezenkénti öt percet.

Kiemelkedő eredményével a móri sportoló kiérdemelte az első helyezést, s mellé kapott egy kupát is, melyen ez áll: „Magyar Kettlebellsport Szövetség Legerősebb Versenyző”.

Ilyen előzmények ismeretében bátran kijelenthetjük, hogy nagy esélye van rá, hogy az EB-ről majd arannyal a nyakában térjen haza. Úgy gondolja, hogy a szakítás megy neki a legkönnyebben, de mostanában javulni látja a lökését is.

Edzője Barcsik László, a Magyar Kettlebellsport Szövetség elnöke, akivel több, mint egy éve dolgoznak együtt.

Feri SFG (Strong First Girja) instruktorként számtalan embert fogyasztott le, erősített meg, s nevelt ki edzővé. Jelenleg is tart Móron edzéseket, de mellette a saját fejlődésére is koncentrál. 2014-ben egy pentatlon versenyen lóbált meg először egy versenygirját, majd 2015-ben részt vett Ivan Denisov magyarországi szemináriumán, s később találkozott Denis Vasilev-vel is. A sportág abszolút bajnoka olyan hatást tett rá, hogy azóta se tette le a girját.

EB-felkészülésének vázát heti három fő edzés adja, amit kiegészíti két rövidnek mondható kardió edzés, és nagy szerepe van a nyújtásnak is. Mint a fiatalember elmondta: teljesen mindegy, hogy milyen szintű versenyre koncentrál, az edzése egy kitűzött ütem szerint halad. Fokozatosan emelik a terhelést, s igyekeznek minden mozdulatot mindig egy kicsit tökéletesebbé tenni. Az EB-n célja az, ahogy jobb legyen a korábbi önmagánál, s minél több érvényes ismétlést végrehajtson.

Nem részegült meg a „legerősebb” címtől sem, ugyanúgy edz és dolgozik azóta, mert örömét leli e sportban.

Mi a kettlebell? A kettlebell vagy oroszul girja egy füles ágyúgolyóra emlékeztető öntöttvas súly. Eredetileg a termény súlyának méréséhez használták, de az emelgetés nyomán kialakuló kiváló teherbírásra és erőre felfigyelő oroszok hamar elkezdtek „sportot űzni” a használatából. Az izmokat és az állóképességet egyaránt fejlesztő sportot a katonák kiképzésénél is eredményesen alkalmazták. Ezen alapul a ma rendkívül népszerű StrongFirst Girya (SFG) átfogó edzésrendszer, melyet Pavel Tsatsouline fejlesztett ki a modern orvostudomány legújabb eredményeit felhasználva. Ez a rendszer ma már több mint 600 féle gyakorlatot tömörít.

Borítókép: Pető Ferenc, a „Magyar Kettlebellsport Szövetség Legerősebb Versenyző” felirattal ékesített kupa birtokosa

Forrás: Pető Ferenc