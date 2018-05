Ismét bajnok lett a Győri Audi ETO KC

A címvédő hosszabbítás után 27-26-ra legyőzte a macedón Vardar Szkopje együttesét a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntőben.

A mezőny legeredményesebb játékosa a győriek holland irányítója, Cornelia Nycke Groot volt nyolc góllal, a hosszabbítás „hősének” pedig a brazil Eduarda Amorim és Kiss Éva kapus bizonyult.

Ez volt a 16. magyar érdekeltségű finálé a női kézilabda BL, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében. A mérleg immár hat győzelem: 1982-ben a Vasas, 1999-ben a Dunaferr SE, 2013-ban, 2014-ben, tavaly és idén pedig a Győr ért fel a csúcsra.

Újabb sikerével a Győr immár a harmadik legeredményesebb klub a legrangosabb európai sorozatban.

A négyes döntős lebonyolítás bevezetése óta a magyar csapat az első, amely meg tudta védeni címét.

Eredmény, döntő:

Győri Audi ETO KC-Vardar Szkopje (macedón) 27-26 (9-9, 20-20, 24-23) – hosszabbítás után

gólszerzők: Groot 8, Amorim 6, Bódi 4, Görbicz, Hansen 3-3, Oftedal 2, Broch 1, illetve Lekic 6, Radicevic 4, Lazovic, Penezic, Lacrabere 3-3, Kuznyecova, Canadija, Risztovszka 2-2, Cvijic 1

A győriek közül ezúttal is hárman hiányoztak: a cseh Jana Knedlikova bokasérülés, Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk pedig térdműtét után gyógyul. Utóbbit benevezték a találkozóra, de csak azért, hogy testközelből, a kispadról nézhesse a döntőt. A 35. születésnapját éppen vasárnap ünneplő csapatkapitány, Görbicz Anita ezúttal is balszélsőt játszott.

A Vardarban pályára lépett mindhárom játékos, aki a következő idényben már biztosan a magyar bajnokságban szerepel: a horvát Andrea Penezic és az orosz Tatyjana Hmirova a Siófok, a francia Amandine Leynaud pedig a Győr együttesében folytatja pályafutását.

Eduarda Amorim és Yvette Broch góljával kezdődött a találkozó, a macedón csapat több mint négy percig nem tudott betalálni. A győriek 4-1-re elhúztak, és a nyolcadik percig nem hibáztak lövést. A folytatásban pontatlanabbá váltak támadásban, de úgy tűnt, a jó védekezés, Kari Aalvik Grimsbö védései és Groot lendülete átlendíti őket a holtponton.

A norvég kapus helyére beállt Kiss ezúttal is büntetőt hárított, de mivel a játékvezetők többször is az ETO kárára tévedtek, a különbség nem nőtt. A macedón együttes rendkívül hatékonyan védekezett, Leynaud kiválóan védett, és a 26. percben egy 4-0-s sorozat végén átvették a vezetést (8-7). A győriek 11 percen keresztül nem lőttek gólt, Ambros Martín vezetőedző időt kért, és csapatának végül sikerült döntetlennel szünetre mennie.

A második felvonás elején sem találta riválisa remek védekezésének, illetve Leynaud bravúros kapusteljesítményének ellenszerét a Győr, amely hét és fél percig ismét nem talált a hálóba. Alexandra Lacrabere hétméterest hibázott, így nem tudott hárommal ellépni a Vardar.

Az ETO cserejátékosainak többsége ezúttal nem tudott segíteni a csapatnak, ám Grimsbö kivédett büntetője után sikerült az egyenlítés, majd Görbicz újabb góljával a vezetést is visszavette a címvédő (14-13).

Az újabb holtponton Groot találatai lendítették át a győrieket. Három és fél perccel a vége előtt Stine Oftedal emberhátrányból volt eredményes (18-17), de az utolsó két percet is létszámhátrányban kellett töltenie a Győrnek. A szerb Andrea Lekic gólja után már csak 21 másodperc volt hátra, ám az időkérést követően Amorim volt eredményes (20-20). A rendes játékidő utolsó támadását kihasználatlanul hagyta a macedón együttes, így a két csapat tavalyi döntőjéhez hasonlóan most is hosszabbítás következett.

A ráadás első öt percében Amorim újabb három gólt dobott, majd Bódi Bernadett is betalált (24-23). Csapatuk 7-4 után ismét hárommal vezetett a térfélcserét követően. A hosszabbítás utolsó percét kétgólos előnyben, de emberhátrányban kezdte az ETO. A finálé öt másodperccel a vége előtt dőlt el, amikor Oftedal labdaeladása után Kiss bravúrral kivédte az ex-győri Lekic ziccerét.

A Győri ETO nem játszott olyan jól, mint az elődöntőben, de a meccs állásától függetlenül fantasztikusan küzdött, ennek köszönheti sikerét.

Korábban, a 3. helyért:

CSM Bucuresti (román) – Rosztov-Don (orosz) 31-30 (19-14)

szombaton játszották, elődöntők:

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti 26-20 (12-10)

Vardar Szkopje – Rosztov-Don 25-19 (10-7)

Borítókép: A győri Bódi Bernadett kapura dob a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO – Vardar Szkopje mérkőzésen

Forrás: MTI Fotó/Illyés Tibor