Hosszú Katinka karácsonykor nem diétázik

Az úszóklasszis a pihenést is úgy csinálja, mint az edzésmunkát: mindent belead.

A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónő a Borsnak számolt be karácsonyi szokásairól. Mint mondta, épp az állandósága miatt szereti ezt az ünnepet, nyugalmat adnak számára a megszokott rítusok, a családi környezet.

Azt is bevallotta, hogy az étrendjére ilyenkor kivételesen egyáltalán nem figyel, és a bajai halászlé természetesen nem hiányozhat az asztalról. Általában zoknit és könyvet szokott kapni karácsonyra, edzőjének pedig valamilyen humoros meglepetéssel készül – mondta.

A portálnak Hosszú Katinka elárulta azt is, hogy ezúttal is az egyik érme lesz a karácsonyfájuk csúcsdísze, méghozzá a glasgow-i Eb-n szerzett 200 vegyes aranya, mert azon még ő is meglepődött akkor.

Borítókép: Hosszú Katinka. Forrás: STR / AFP

