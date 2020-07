Gyurcsónak szóltak Splitből, hogy vissza kell mennie

Egyelőre nem tudja Gyurcsó Ádám, hogyan alakul a pályafutása azután, hogy egyéves kölcsönszerződése lejártával a Puskás Akadémia labdarúgócsapatától visszatért a Hajduk Splithez.

Az M1 aktuális csatorna érdeklődésére a 18-szoros válogatott szélső úgy fogalmazott: semmi különös nem történt, nem jutottak el tárgyalásig, csak puhatolózás volt, előrelépés nem, neki pedig szóltak Splitből, hogy a hétvégén vissza kell mennie.

„Én többször is hangoztattam, hogy szívesen maradtam volna”

– árulta el, hozzátéve, hogy szerinte nagyon jó társaság jött össze a Puskás Akadémiánál, neki mindenkivel jó volt a kapcsolata.

„Én nem zárkózom el abszolút attól, hogy itthon folytassam a pályafutásomat. Nyilván ebben már közrejátszik a család is, van egy másfél éves kislányom. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a sorsom.

Mindenáron nem jönnék haza, de így, hogy már van a pici, azért sokkal jobban átgondolja az ember, hogy mi lenne a legmegfelelőbb megoldás”

– folytatta.

Hangsúlyozta, hogy döntésénél az első szempont a család lesz, ugyanakkor még érez magában annyi erőt és tudást, hogy megállja a helyét külföldön.

Arról, hogy mi vár rá Splitben, egyelőre nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

„Amikor eljöttem, egy teljesen más stáb volt ott, ha jól tudom, a vezetőségben is történt változás, most új szakvezető is van, ugyanakkor nekem már csak egy évig érvényes a szerződésem.

Köztudott, hogy ott inkább a fiatal játékosokat részesítik előnyben, amivel semmi probléma nincsen, hiszen ez a klub filozófiája”

– mondta a 29 éves támadó. Megemlítette továbbá: ottani helyzetét az is befolyásolhatja, hogy klubja hol végez a bajnokságban, amelyből még négy forduló van hátra. Az első két hely Bajnokok Ligája-, a harmadik és negyedik pozíció pedig Európa-liga-selejtezőt ér. A Split jelenleg a negyedik, de még a második helyre is odaérhet, igaz, hátrébb is csúszhat.

„Abszolút vannak kérdőjelek, egy éve nem voltam ott, nem tudom, milyen a helyzet”

– tette hozzá Gyurcsó.

A Puskás Akadémia saját nevelésű játékosa tavaly nyáron érkezett Felcsútra, majd 29 bajnoki mérkőzésen hét gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott, amivel jelentős részt vállalt a nemzetközi kupaindulást érő harmadik hely kiharcolásában. A Magyar Kupában nyolc találatig jutott, ezzel a sorozat gólkirálya lett.

