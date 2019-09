Eddig egyik meccsen sem történt pontosztozkodás

A Loki csak szépíteni tudott, a Honvéd, a Kaposvár és a ZTE nyert.

Gyurcsó duplájával győzött Debrecenben a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia Gyurcsó Ádám duplájával 2-1-re legyőzte a házigazda Debreceni VSC-t szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójában.

A vendégek már a találkozó első percében megszerezhették volna a vezetést, Vanecek előtt adódott óriási lehetőség, de ekkor Pávkovics a gólvonalról még menteni tudott. A tetszetősen játszó felcsútiak aztán egy szép kontratámadás végén a tizedik percben előnyhöz jutottak, és a folytatásban is aktívabbak voltak. A félidő végén a debreceni Haris „gólpasszt” adott Gyurcsónak, aki élt is a lehetőséggel, és megszerezte második találatát is.

A második játékrészben a vendégek elsősorban az eredmény tartására törekedtek, a hazaiak pedig csak ritkán tudták átjátszani a rivális védelmét. A mérkőzés hajrájában ugyan „szinte a semmiből” szépített a Loki, újabb gólt azonban már nem tudott szerezni.

A Honvéd Mezőkövesden szerezte meg második győzelmét

A hetedik forduló előtt utolsó előtti Budapest Honvéd 2-1-re győzött a második helyen álló Mezőkövesd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Ligában.

A fővárosi együttes a második sikerét aratta a szezonban és a tizedik helyre lépett fel, míg a mezőkövesdiek idénybeli második vereségük ellenére maradtak a második pozícióban.

Az első fél órában többnyire mezőnyjáték folyt a pályán, a nézőknek kevés izgalomban volt részük, majd a félidő hajrájára kanyarodva a vendégek szereztek vezetést egy megpattanó lövéssel. A szünetig a Honvéd maradt lendületben, több helyzetet is kidolgozott, ám nem talált újra kapuba.

Ami nem sikerült a félidő előtt, szinte rögtön összejött a budapesti együttesnek a fordulást követően, egy szép támadás végén ugyanis Ben-Hatira növelte kettőre csapata előnyét.

A folytatásban magabiztosan futballoztak a vendégek, a Mezőkövesd meddő mezőnyfölényben volt ugyan, de nem jutott el helyzetekig. A hajrá mégis izgalmasan alakult, mivel a hazaiak közel negyedórával a vége előtt egy gólra felzárkóztak, újabb gólt azonban már nem tudtak szerezni, így sorozatban második hazai bajnokijukat veszítették el.

Nyolc és fél év után nyert otthon a ZTE

Az újonc Zalaegerszeg házigazdaként 3-1-re legyőzte a Paks csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

A tolnaiak még soha nem győztek bajnoki meccsen a zalaiak otthonában. A ZTE ezt megelőzően legutóbb 2011 májusában nyert hazai pályán élvonalbeli bajnokit.

Nem sokáig ismerkedtek, tapogatóztak a pályán a csapatok, hiszen Böde Dániel már a tizedik percben vezetést szerzett a vendégeknek. A korábbi válogatott középcsatár első gólját szerezte, amióta ismét a paksiakat erősíti. A tolnaiak színeiben legutóbb 2012 májusában volt eredményes.

A hazaiak sokat tettek az egyenlítésért, ami Radó András jóvoltából a 26. percben sikerült is, majd Stieber Zoltán első NB I-es góljával a zalaiak vezettek a kiegyenlített első félidő után.

Könyves Norbert a hatvanadik percben óriási helyzetet hagyott ki, a másik oldalon Nikola Mitrovic tíz perccel később nem hibázott, és eldöntötte a meccset a hazaiak javára. A paksiak ráadásul csakhamar megfogyatkoztak, mert a Kocsis Gergő elleni szabálytalanság miatt Böde Dánielt azonnali piros lappal kiállították.

A ZTE sokkal többet tett a győzelemért, főleg a második félidőben, így teljesen megérdemelten jutott a három ponthoz.

Idénybeli első hazai sikerét aratta a Kaposvár

Az újonc Kaposvár 2-0-ra legyőzte a vendég Diósgyőrt szombat este a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójában, ezzel szezonbeli első hazai sikerét aratta.

A Somogy megyei együttes ezt megelőzően legutóbb csaknem hét éve, 2012 októberében, Miskolcon nyert a DVTK ellen.

A borsodi csapat ebben az idényben már a harmadik idegenbeli bajnoki találkozóját bukta el, és ezzel a vereséggel lecsúszott a sereghajtó pozícióba.

A Kaposvár már az első félidőben is kézben tartotta a mérkőzést, ehhez azonban szükség volt a viszonylag hamar megszerzett vezető gólra is, amely egy szép fejes nyomán született.

A Diósgyőr sem az első 45 percben, sem a fordulás után nem találta az ellenszert a hazaiak játékára, ráadásul a Kaposvár egy némiképp szerencsés, de megérdemelt góllal megduplázta előnyét. Ezután viszonylag eseménytelenül pergett le a találkozóból hátralévő idő, amelynek során a DVTK semmilyen veszélyt nem jelentett a hazai kapura, és pont nélkül távozott a somogyiaktól.

Forrás: MTI

Borítókép: a felcsúti csapat második gólját ünnepli a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában játszott Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2019. szeptember 28-án