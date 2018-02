Érmeket remél a szakvezetés

Hat-nyolc érem megszerzése a célja a magyar csapatnak a Győrben vasárnaptól bő egy héten át zajló légfegyveres Európa-bajnokságon.

Győrik Csaba szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, minden versenyszámban a maximális három-három versenyző képviseli majd a magyar színeket. A szakember megjegyezte: az eseményt nyitó ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyben a cél az, hogy a Pekler Zalán jóvoltából már meglévő mellett további egy kvótát szerezzenek.

Győrik Csaba az általa éremesélyeseknek vélt versenyzőket külön is kiemelte. Emlékeztetett rá, az elmúlt időszakban világcsúcsokat halmozó Péni István pályafutása során először bizonyíthat hivatalosan is felnőttként a felnőttek között. Major Veronika a futócéllövők között háromszoros junior világbajnokként ezúttal is az esélyesek közé tartozik, ráadásul a magyarok közül egyedüliként a felnőttek mind a hat versenynapján érintett lesz. A kapitány ugyancsak érmet remél a Pekler Zalán vezette junior futócéllövő csapattól, a Sike József fémjelezte felnőtt futócéllövő csapattól, illetve az Európa-bajnok pisztolyos Csonka Zsófiától.

Sinka László, a Magyar Sportlövő Szövetség főtitkára, a szervezőbizottság elnöke elmondta, az Eb-n európai rekordot jelentő 48 ország vesz részt – a kontinentális szövetségnek 50 tagja van -, s 1158 nevezéssel 685 versenyző indul.

A több számban is érdekelt sportolók közül ő is megemlítette Major Veronikát, aki amellett, hogy a pisztolyosok között szerepel, a futócéllövő versenyben, illetve vegyespárosban is lőállásba lép majd. Hozzátette, a versenyzők mellett mintegy háromszáz hivatalos személy – csapatkísérő, edző, vezető – érkezik majd Győrbe, ahol már a tavalyi nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is bizonyított 150, többségében helyi önkéntes segédkezik az előkészületekben, illetve a lebonyolításban.

„Egy ilyen versenyen a hazánkat jól kell bemutatnunk, ezzel párhuzamosan a versenyzőknek olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben jól érzik magukat és kiváló eredményeket érhetnek el”

– mondta Sinka László, aki hangsúlyozta: ez lesz az első olyan Európa-bajnokság, amelyen a pisztolyosok és puskások számára külön csapatversenyt rendeznek, azaz nem az egyéni küzdelmek eredményei alapján áll össze a csapatsorrend. Hozzátette, a nőknél több világcsúcsot is ünnepelhetnek majd, mivel január 1. óta náluk is 60 lövéses versenyeket rendeznek, s ez az első olyan viadal, ahol hivatalos rekordot lehet felállítani.

Sinka László azt is elárulta, hogy az Eb ideje alatt egy kisebb helyszínen az általános és középiskolás diákok számára is tartanak versenyeket annak érdekében, hogy megismerkedjenek a sportággal. Az alapversenyeket az Audi Arénában, a döntőket pedig a Magvassy Mihály Sportcsarnokban rendezik.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, óriási munkát végez a Magyar Sportlövő Szövetség, amely kiemelkedő eredményeket ért el az elmúlt időszakban az utánpótlásban és az élsportban egyaránt. Hozzátette, Magyarország nem kapta volna meg újra a lehetőséget, ha 2016-ban nem bizonyított volna – utalt a 10 méteres Eb két évvel ezelőtti győri megrendezésére. Szabó Tünde hangsúlyozta, a tavalyi 113 magyarországi nemzetközi verseny mellett idén is kiemelt jelentőségűek a hazai viadalok, így a légfegyveres Eb is, amelyet a kormány 100 millió forinttal támogatott.

A sajtótájékoztatón részt vett Csonka Zsófia, aki a tavalyi maribori 10 méteres Eb-t kihagyta. „A két évvel ezelőtti olimpiai kvótaszerző Európa-bajnokság Győrben fantasztikusan sikerült a magyar csapatnak, így természetesen nagyon jó emlékeink vannak a városról. A felkészülésünk jó hangulatban zajlott, én a szövetségi kapitány segítségével még néhány apró változtatást is végrehajtottam a fegyveremen, ami szerintem jó irányba mozdította el a dolgokat” – mondta, hozzátéve: természetesen nem szabad elfelejteni, hogy idén még lesz Dél-Koreában egy világbajnokság, amely az első olimpiai kvótaszerző verseny, ő pedig megcélozza ötödik ötkarikás szereplését is.