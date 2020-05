Elmarad az idei HunGarian Baja tereprali világkupa-futam

Bár a szervezők mindent előkészítettek, a járványügyi helyzet és a törvényi háttér miatt végül úgy döntöttek, nem tartják meg a viadalt.

A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az idén augusztus közepére tervezett HunGarian Baja tereprali-világkupa futamot, amelyre 17. alkalommal került volna sor, a tavalyi évhez hasonlóan Várpalotán és környékén.

A szervezők pénteki tájékoztatása szerint mindent előkészítettek a rendezéshez, de „a kialakult egészségügyi helyzet és az érvényben lévő törvényi háttér miatt” végül a várpalotai önkormányzattal közösen azt a döntést hozták, hogy nem rendezik meg a viadalt, amely nem csak a vk-sorozat, de a Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) és a nyílt magyar bajnokság futama is lett volna.

„Maga a verseny augusztus 13. és 16. között lett volna, és az érvényben lévő jogszabályok augusztus 15-ig eleve nem engedélyezik nagyobb rendezvények megtartását. Senkit sem szerettünk volna abba a helyzetbe hozni, hogy a járvány ellenére versenyzésre számítva készüljön még heteken keresztül, majd kiderüljön, mindezt feleslegesen tette” – mondta Garamvölgyi Zoltán, a HunGarian Baja főszervezője hozzátette, bár „nagy trauma” a vk-futam elmaradása, mindannyian abban bíznak, hogy jövőre meg tudják rendezni az eseményt.

„A nemzetközi, valamint a hazai szövetségek elnökeit is tájékoztattam a döntésemről, melyet mindannyian megértettek és elfogadtak, ebben a helyzetben ugyanis nem tehettem mást, mert nem állhattam oda a támogatók elé, hogy adjanak pénzt egy olyan, immár majd két évtizedes hagyományra visszatekintő nemzetközi viadalra, melynek megrendezését nem tudom garantálni” – nyilatkozta Garamvölgyi, hozzátéve, hogy a terepralis utánpótlásképzést a hétvégén folytatják, a továbbiakban tesztekkel és edzésekkel készülnek a jövőre. Jelezte, a november elejére tervezett Raid of the Champions elnevezésű országos bajnoki és CEZ-futam megrendezésével kapcsolatban később, várhatóan a nyár végén dönt majd.

Forrás: MTI