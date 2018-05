BL-győztes lehet a Győri ETO, de ehhez javítani kell a játékon

A jobbszélső Bódi Bernadett szerint a Győri Audi ETO KC játékának javulnia kell a közelmúltban mutatott teljesítményhez képest, ha meg akarja nyerni a női kézilabda Bajnokok Ligáját.

„Játékban is javulnunk kell, nem elég a szívünk, az akaratunk, a harcosságunk. Az a többi csapatnál is meglesz, bár úgy gondolom, ebben is mi vagyunk a legjobbak, mi tudunk a legjobban küzdeni egymásért” – nyilatkozta az MTI-nek a kétszeres BL-győztes játékos a négyes döntő pénteki sajtóbeszélgetésén.

A címvédő ETO ellenfele a román CSM Bucuresti lesz a szombati elődöntőben, 15.15-től. Utána, 18 órától a macedón Vardar Szkopje és az orosz Rosztov-Don találkozik egymással.

„Azon leszünk, hogy hétvégén életünk formájában játsszunk, mindent meg fogunk tenni, hogy döntőbe jussunk. Négygólos hátrányból sikerült kettővel legyőznünk a Ferencvárost a múlt héten, de nem abból a játékból szeretnénk kiindulni” – mondta Bódi.

A válogatott játékos hozzátette, jelenleg frissebbek, mint a bajnoki rangadón voltak, de jobban kell összpontosítaniuk, és játékban is javulniuk kell.

Az FTC-vel szemben 26-24-re megnyert rangadót igazi erőfelmérőnek nevezte, és kifejtette, ha azt a találkozót nem a múlt héten rendezik, akkor nem ütköztek volna ki a hibák, és nem lenne mit kijavítaniuk.

„Nagyon nehéz mérkőzésekre számítok, de a görcsösséget teljes mértékben el kell felejtenünk, élveznünk kell a játékot” – fogalmazott a jobbszélső.

Görbicz Anita csapatkapitány is arról beszélt, hogy koncentráltan és elszántan, ugyanakkor jókedvűen, mosolygósan edzettek ezen a héten, hiszen örülnek, hogy ismét a BL négyes tornájára készülhetnek.

„Nagyon jó érzés, hogy ismét itt lehetünk, nagyon komoly esemény a négyes döntő, örülünk, hogy ennyien kíváncsiak ránk” – nyilatkozta.

„Mellettünk szól a fantasztikus közönségünk, a jó csapatszellem, a küzdeni tudásunk, az akaratunk és a tapasztalatunk”

– tette hozzá.

Az irányító szerint jó, hogy a Magyar Kupa négyes döntőjét is a Papp László Budapest Sportarénában rendezték (amit az ETO meg is nyert), mert reményei szerint ebből is előnyt tudnak kovácsolni hétvégén.

A brazil Eduarda Amorim leszögezte, a legjobb hozzáállás, a lehető legjobb játék és komoly önbizalom szükséges részükről az újabb BL-győzelemhez.

„Egy biztos, a maximumot nyújtjuk majd a pályán, hiszen ezt a pillanatot vártuk egész évben. Nagyon kemény szezon végén vagyunk, sok volt a sérültünk, most is hárman hiányoznak közülünk, mégis itt vagyunk”

– mondta a világbajnok balátlövő, utalva arra, hogy a magyar csapatból a cseh Jana Knedlikova bokasérülése miatt marad távol, és Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk is hiányzik majd, mindketten térdműtét után gyógyulnak.

Cristina Neagu, a CSM Bucuresti kiváló balátlövője így nyilatkozott:

„Azt hiszem, egyenlők az esélyek, hiszen a Győr hazai környezetben játszik, saját közönsége előtt. Azt kell mondjam, a magyar csapat most nem olyan, mint az elmúlt években volt. Nem tűnik olyan veszélyesnek, persze, több sérültje van” – közölte.

A BL idei évadában már 101 gólos játékos számára azért is lesz pikáns a győriek elleni elődöntő, mert az ETO vezetőedzője, a szezon végén távozó spanyol Ambros Martín egyben a román válogatott szövetségi kapitánya is. Neagu úgy véli, Martín nagyon szigorú és nagyon jó edző, aki hibátlan taktikát dolgozott ki velük szemben is.