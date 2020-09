Babos: igazságtalan és érthetetlen a kizárás

View this post on Instagram

Hazaértem. Itt ülök a konyhámban és sírok… Eddig nem igazán volt időm semmire, így most kezdem csak felfogni, hogy mi is történt és egyszerűen nem értem. Borzasztó igazságtalan az egész, nem látok semmilyen elfogadható indokot, hogy ennek miért kellett így lennie. Nézzük a tényeket: Benoit Paire PCR tesztje nagyjából 10napja lett pozitív(4negatív után), de az elmúlt napokban már rendre negatív eredményt kapott vissza. A többi hozzá ,,közel álló,, embernek soha nem is volt pozitív tesztje. Nekem 4, míg Kikinek 11, mégegyszer mondom 11!!! negatív Covid19 tesztje volt. Mégis kizártak minket. Kizártak minket méghozzá úgy, hogy már mindenki lejátszotta az összes meccsét, csak mi maradtunk versenyben. Pénteken már vacilláltak, hogy Mannarinot engedjék-e játszani, őt engedték aznap, minket másnap nem. Egyszerűen igazságtalanság! Érthetetlen! Nem fair és még sorolhatnám. Első kiemeltek voltunk egy Grand Slam tornán. Sokat agyaltam már azon is, hogy egyáltalán kiutazzak-e vagy sem, sok kérdőjel volt bennem. De sportoló vagyok, versenyezni akartam. Amúgy is mindig győzni megyek/megyünk az adott versenyre és valljuk be őszintén, hogy erre mindig jó esélyünk van. Elvették egy GS trófea felemelésének a lehetőségét, nem is beszélve az anyagi és lelki károkról! De miért? Nem tudom, nem értem… Tényleg nem… • (Bővebben az nso-n olvashattok a történtekről)