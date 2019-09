Az olimpiai kvóta a cél a vízilabdásoknál

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke bízik abban, hogy a válogatottak januárban, a budapesti Európa-bajnokságon kiharcolják az olimpiai részvételt.

Vári Attila az eseményt felvezető keddi sajtótájékoztatón elmondta, a kvangdzsui világbajnokságon negyedik férfiak és nők is éppen csak lemaradtak az ötkarikás indulásról, de reméli, hogy a nüánsznyi különbségeket a Duna Aréna közönségének köszönhetően el tudják tüntetni.

Az MVLSZ vezetője kiemelte,

a jegyértékesítés szeptember 1-jén elindult,

jó ütemben fogynak a belépők, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Hozzátette, köszönettel tartoznak a magyar kormánynak, amiért lehetővé teszi a rendezést.

Märcz Tamás, a férfiválogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy

nagyon rövid lesz az Európa-bajnoki felkészülés a rendkívül sűrű klubszezon miatt.

A szakember kiemelte, mivel december 14-én még a Bajnokok Ligájában tartanak fordulót, ezért a felkészülés csak két nappal később kezdődik. Jelezte, addig egy-egy olyan két-háromnapos időszak lesz, amikor néhány összetartást tudnak tartani, illetve a világligára is leadta a nevezést a szövetség, de csak a sorsolás után derül ki, hogy a menetrendből mely mérkőzéseket hogyan lehet felhasználni az Eb szempontjából.

Varga Dénes csapatkapitány hangsúlyozta, azért is kiemelten fontos neki a hazai rendezésű Európa-bajnokság, mert elveszített már egy vb- és egy Eb-döntőt is magyar közönség előtt és ez fáj neki.

„Az a folyamat, ahogyan akkor eljutottunk a fináléig, egy olyan élmény volt, amit nagyon szeretnék visszaadni.

Ráadásul három évvel ezelőtt az olimpiai kvalifikációs tornát követően azt mondtam, hogy ebből én soha többet nem kérek, azért az a cél lebeg a szemem előtt, hogy ezt az Eb-t megnyerjük” – mondta az FTC sztárja. Az Európa-bajnokságról egy csapat jut ki a tokiói olimpiára, igaz, a szerbeknek, a vb-győztes olaszoknak és az ezüstérmes spanyoloknak már van kvótájuk.

Női válogatott

Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya kiemelte,

a nőknél rendkívül nehéz az olimpiáig vezető út, de biztos benne, hogy a gárda ott lesz Japánban,

persze nem mindegy, hogy ezt januárban, vagy esetleg tavasszal olimpiai selejtezőn harcolja ki.

„Nálunk is sűrű lesz a program, világliga-selejtezőt fogunk játszani, majd novemberben lesz egy mérkőzésünk. A klubokkal jelenleg is egyeztetek, hogy kétheti rendszerességgel esetleg egy-egy napra ki tudjam kérni a játékosokat. Az Eb felkészülést a december elején sorra kerülő Magyar Kupa-döntőt követően kezdjük el külföldi edzőtáborral, valamint a viadal előtt a terveink között szerepel egy hazai rendezésű felkészülési torna is, ezen kívül a kínai válogatott érkezik majd Budapestre, velük is edzünk.” – nyilatkozott.

Az olimpiai kvalifikáció a nőknél jóval nehezebb, hiszen itt még az európai csapatok közül csak a vb-ezüstérmes spanyolok ötkarikás szereplése biztos, az Eb-n itt is egy kvóta talál gazdára.

Keszthelyi Rita csapatkapitány kifejtette, mindig az olimpia éve a legnehezebb, az Európa-bajnokság miatt sűrűbb a bajnoki program, főleg akkor, ha esetleg pótselejtezőre kényszerülne az együttes. Hozzátette, a világbajnokság után nagyobb pihenőt tudott tartani, innentől kezdve viszont a sporton kívül mindent a háttérbe kell szorítaniuk – tanulmányait erre az évre felfüggesztette – a siker érdekében.

A sajtótájékoztatón elhangzott, az MVLSZ a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együttműködve több száz hátrányos helyzetű gyerek számára biztosítja a szurkolás helyszíni élményét az Európa-bajnokságon. Harrach Péter, a szervezet alelnöke elmondta, megpróbálnak sportélményt nyújtani a gyerekeknek, a közös szurkolás örömét, amely egy válogatott mérkőzésen a nemzeti összetartozást is erősíti, ezen kívül a kitartásra, erőfeszítésre és csapatmunkára kaphatnak példát a fiatalok.

A kontinensviadalon 16 férfi és 12 női válogatott vesz részt, a csoportkör sorsolását október 22-én rendezik Budapesten, a tornára pedig január 12. és 26. között kerül sor.

