A legjobb nyolcba jutott a férfi pólócsapat

A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott a negyeddöntőbe a barcelonai Európa-bajnokságon: Märcz Tamás együttese vasárnap a nyolc közé jutásért rendezett mérkőzésen 12-9-re legyőzte a hollandokat.

A statisztika magyar sikert ígért, hiszen az Eb-k történetében a hollandok egyetlen döntetlen kivételével mindig vereséget szenvedtek. Az idei szezonban a világliga selejtezőjében találkozott egymással a két csapat, a magyarok otthon 13-1-re, idegenben 13-6-ra nyertek.

Egy rossz magyar lövés, majd egy kivédekezett emberhátrány után Bátori révén szerzett vezetést a csapat, a rivális azonban Koopman távoli góljával egyenlített. A második fórjukat már értékesítették a hollandok, majd az első magyar előnyt Vámos bombázta a kapuba. Erdélyi labdaszerzését követően Pohl is belőtte a maga helyzetét, a másik oldalon viszont Erdélyi picit elaludt, amit van Ijperen azonnal büntetett. Märcz Tamás időkérését követően kimaradt egy fór, a következőt viszont Angyal nem hibázta el. A hollandok nem sokkal a szünet előtt a második rendkívül szerencsés góljukkal egyenlítettek, a slusszpoén azonban Zalánkié volt, közvetlenül a narancssapkás kapus feje fölé tüzelt (5-4).

A második felvonás elején Zalánki rontott ziccert, majd van den Burg óriási kapufás góllal egyenlített. Ezúttal inkább a védekezése nem állt össze a magyar válogatottnak, Jansikról fordultak le könnyedén és kerültek előnybe a hollandok. Zalánki emberelőnyből egyenlített, majd a hollandok ügyetlenkedtek el egy fórt, Vámos viszont kiemelkedett és pattintva zúdított a hálóba. Szépen lassan hátul is jöttek a besegítések, a blokkok, Nagy védései, elől pedig Pohl talált be újra. Másfél perccel a nagyszünet előnyt emberelőnybe került a magyar válogatott, a szövetségi kapitány időkérést követően Vámos harmadszor talált be, így háromgólosra duzzadt az előny (9-6).

A nagyszünet után Zalánki újra a holland kapus feje fölött talált utat labdájával a hálóba, majd Erdélyi fejezte be az emberfórt. A hollandok ebben a szakaszban támadásban tanácstalanná váltak, képtelenek voltak lövőhelyzetig jutni. Végül a sokadik emberelőnyüket értékesítették, így egy több mint egy 12 percen át tartó gólcsendet törtek meg.

A záró felvonás elején az emberhátrányos szituációkat „gyakoroltatták” a bírók a magyarokkal: háromból egyet értékesítettek a hollandok, a másik oldalon Vámos nem teketóriázott és egyből kihasználta a fórt. A találkozó ekkor már eldőlt, csak a végeredmény volt kérdés. A hollandok végül a folyamatos előnyöknek köszönhetően 12-9-re zárkóztak fel.

Magyarország-Hollandia 12-9 (5-4, 4-2, 2-1, 1-2) Barcelona, Piscines Picornell, v.: Paoletti (olasz), Koryzna (lengyel)

gólszerzők: Vámos 4, Zalánki 3, Pohl 2, Bátori, Angyal, Erdélyi 1-1, illetve Koopman, Filipovic 2-2, van Ijperen, Lucas, van den Burg, Winkelhorst, Gottemaker 1-1

Märcz szerint előjött valami a játékosokból

„Természetesen én is láttam, hogy valami nincs rendben, de van az a szint, amikor az edző már nem tud mit tenni, nem lőhetem be én a helyzeteket” – utalt vissza a negyeddöntős válogatott szakvezetője még a csoportküzdelmekre.

„Nem a világ legjobbja a holland csapat, de előjött valami a játékosokból, amit vártam.

A végjátékban azért bosszantott kicsit, hogy négy-ötgólos vezetésnél kicsit jobban kellett volna uralni a meccset, ezt a rutintalanság számlájára írom, lehetett volna nagyobb arányú győzelem.”

Märcz Tamás leszögezte, a siker ellenére is sok hibát látott:

„Nem akarom, hogy a kapusaink ennyit védjenek. Sok a blokkhiba, rosszul helyezkedünk, ha szembe vagyok valakivel, ott egyszerűen nem mehetne el a labda” – mondta a tréner, aki szerint a világligában elért második hely kicsit megtévesztette a közvéleményt.

A címvédő és olimpiai bajnok Szerbia elleni negyeddöntővel kapcsolatban megjegyezte, nem ők az esélyesek, mivel a világ legjobb csapata lesz az ellenfél. Elárulta, már tavaly a világbajnokságon is szeretett volna játszani ellene, mert nagyon jó mérce lesz saját együttesének.

„Nem félünk senkitől, s az olasz mérkőzéshez képest annyi szól mellettünk, hogy a szerbek játéka sokkal kiszámíthatóbb, még ha a legmagasabb szintű is” – mondta Märcz.

A találkozó legeredményesebb játékosa, Vámos Márton arról beszélt, nagy kő esett le a csapat szívéről ezzel a sikerrel, hiszen így a legjobb nyolc között vannak.

„A szerbek ellen száz százalék kell, sajnos ellenük egyetlen hiba sem fér bele”

– mondta Vámos

A válogatott kedden 17 órakor a címvédő és olimpiai bajnok szerb csapattal játszik.

Borítókép: a magyar válgatott tagjai a barcelonai vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján a negyeddöntőbe jutásért játszott Magyarország – Hollandia mérkőzésen 2018. július 22-én. Szemben Vámos Márton (5), mellette Jansik Dávid (7), Erdélyi Balázs (9), Vogel Soma (13), Nagy Viktor (1)

MTI Fotó / Illyés Tibor