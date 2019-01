A hetedik hely megszerzése a válogatott célja

A magyar férfi kézilabda-válogatottnak az erősebb ellenfelek közül a papírforma szerint elég lenne egyet legyőznie a célul kitűzött hetedik hely megszerzéséhez a csütörtökön kezdődő német-dán közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon. A magyar csapat a koppenhágai D csoportban

pénteken Argentínával, vasárnap Angolával, jövő hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik, a hatosból az első három jut tovább.

A középdöntő herningi II. csoportjában minden bizonnyal az olimpiai bajnok Dánia, az előző vb-n ezüstérmes Norvégia, valamint Ausztria vagy Tunézia vár majd a magyarokra. Ebből a hatosból az első kettő a hamburgi elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat Herningben.

Az erőviszonyok ismeretében úgy tűnik, amennyiben a magyarok legyőzik a velük nagyjából azonos erősségű, vagy gyengébb ellenfeleket (Argentínát, Angolát, Katart, Egyiptomot, és Tunéziát vagy Ausztriát), a hetedik helyért mérkőzhetnek, ott viszont olyan erős rivális várhat rájuk, mint a franciák, az oroszok, a németek, a spanyolok vagy a horvátok.

A november elején kinevezett Csoknyai István, Vladan Matics kapitánypáros csapata meglehetősen későn, december 27-én kezdte a közös felkészülést, és előbb Budaörsön 31-24-re legyőzte Chilét, majd Aarhusban 33-19-re kikapott Dániától, Odensében viszont 28-25-re verte az olimpiai címvédő skandinávokat.

Az edzők dolgát segíti, hogy a játékosok közül senki sem sérült.

A Telekom Veszprém jobbátlövője, Nagy László nem gyakorolt a csapattal, egyénileg készült a világbajnokságra, amelyre elutazik, és szükség esetén pályára lép. A 201-szeres válogatott játékos 2017 októberében lemondta a szereplést a nemzeti csapatban, de a Szlovénia elleni vb-selejtező párharcra visszatért, majd jelezte, hogy ezen a tornán is számíthatnak rá.

A keretszűkítésnél egyedül az okozott meglepetést, hogy kimaradt Bartók Donát, a TBV Lemgo jobbátlövője, aki az egy évvel ezelőtti, horvátországi Európa-bajnokságon talpraesett játékkal és remek hozzáállással mutatkozott be, a német élvonalban pedig hétről hétre komoly mérkőzéseken edződik.

A dánok elleni első felkészülési meccsen minden játékelemben meglepően gyengén teljesített a válogatott, a második találkozó első félidejében viszont kiválóan játszott, kilenc góllal is vezetett, és ebből hármat megőrzött a végéig.

Intő jel lehet, hogy az odensei győztes mérkőzésen végig a lehető legerősebb magyar csapat volt a pályán, öten egyáltalán nem álltak be, márpedig sorozatterhelés esetén a kiegyensúlyozott jó teljesítményhez a keret minden tagjára szükség lesz. Ahogyan a legutóbbi világ- és Európa-bajnokságon, úgy ezúttal is kevés veszélyt jelentenek – támadásban és védekezésben is – a szélsők, az ellenfelek számára továbbra is kézenfekvő, hogy elég középen védekezni, és hasznos a széleken támadni a magyarok ellen.

A csapat akkor védekezett igazán jól, ha be lehetett cserélni Ligetvári Patrikot, Ilyés Ferencet és Sipos Adriánt, ám a kimondottan gyorsan játszó ellenfelekkel szemben nagyon nehéz megvalósítani a sok cserét. Amikor a dánok széthúzták a magyar védőfalat, felgyorsították a labdát, csak büntetőt, illetve kiállítást érően sikerült védekezni, támadásban pedig a pároskapcsolatok még mindig fejlesztésre szorulnak.

A kulcsemberek közül Balogh Zsoltnak, Bodó Richárdnak és Lékai Máténak is várhatóan a világbajnokság ideje alatt születik meg első gyermeke, így mindhárman engedélyt kaptak, hogy szükség esetén hazautazzanak Dániából.

A csoportellenfelek közül a dél-amerikai kontinensbajnok Argentína három kiváló játékosa – Diego Simonet, Federico Pizarro és Pablo Vainstein – is hiányzik majd sérülés miatt, valószínűleg részben ennek tudható be a Németország elleni, 28-13-as vereség a vasárnapi edzőmeccsen. Ezt kedden a Csehország vendégeként elért 26-26-os döntetlen követte.

A négy évvel ezelőtti vb-n második, két esztendeje pedig nyolcadik Katar keretének nagy hiányzója Zarko Markovic lesz, ugyanakkor a honosított kézilabdázók közül Daniel Saric, Nadine Sulakovic és Rafael Capote továbbra is szerepel a csapatban.

Rendkívül pikáns lesz az Egyiptom elleni csoportmeccs, hiszen David Davis szövetségi kapitány a Telekom Veszprém vezetőedzői posztját is betölti. Az észak-afrikaiak jóval korábban kezdték a felkészülést, éppen ezért a spanyol tréner december közepén kihagyta a veszprémiek tavalyi utolsó bajnoki mérkőzését. Válogatottjával az ukránokat, a belgákat és a házigazda letteket is legyőzték december végén a rigai felkészülési tornán.

A magyarok legnehezebb ellenfele minden bizonnyal az egy évvel ezelőtti Európa-bajnokságon ezüstérmes Svédország lesz, hiszen játékosainak többsége a német Bundesligában, illetve a Bajnokok Ligájában szerepel. A legkönnyebbnek az Angola elleni meccs ígérkezik: Afrika harmadik számú csapata a legutóbbi világbajnokságon utolsó lett, ráadásul legjobbjai közül Sérgio Lopes és Elias António nem tagja a mostani keretnek.

Csoknyai István szerint egyáltalán nem könnyű a csoportjuk, hiszen – Angolát kivéve – öt csapat pályázik az első három helyre, ezért a továbbjutáshoz megfelelő forma és szerencse is kell.

Vladan Matics szerint kulcskérdés lesz, miként tudnak regenerálódni a játékosok az első hét alatt és után, mivel hét nap alatt kerül sor az öt csoportmérkőzésre. Az edzőpárosnak három cserelehetősége van összesen a világbajnokság során.

Az elődöntőbe jutásra a címvédő franciák mellett a norvégok, a dánok, a svédek és az Európa-bajnok spanyolok tűnnek a legesélyesebbnek, a társházigazda németek pedig nagyon igyekeznek meglepetést okozni.

Borítókép: Lékai Máté és a szlovák Oliver Rabek a Magyarország – Szlovákia férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen az Érd Arénában 2018. október 24-én.

MTI / Kovács Tamás

