Addig ütötték Haye-t, míg a bíró közbe nem lépett

Az első menetben mindkét bunyós leginkább a feltartó egyeneseivel próbálta belőni az ütőtávot, majd a másodikban Bellew egyre több, testre irányuló ütéssel próbálkozott – olvasható a Nemzeti Sport Online oldalán.

A harmadikban Haye leengedett kezekkel próbálta hibára kényszeríteni Bellew-t, ám egy ütésváltás során egy jobbcsapott-balhorog-jobbegyenes kombinációtól a kötelek közé rogyott.

A számolást követően Haye ismét padlózott, ekkor viszont látványosan elkezdte fájlalni a tavalyi mérkőzésükön megsérült lábát. A bunyója a leütéseket követően szétesett és leginkább Bellew akarata érvényesült, aki rendre hátramenetbe kényszerítette a korábbi nehézsúlyú bajnokot.

Az 5. menetben Haye egyre bátrabban támadott, ám egy balhorogtól ismét a ringvásznon találta magát. Bellew itt már pontot tett a meccs végére, a kötelekhez terelte a láthatóan kissé ingatag lábon álló Haye-t, és addig pofozta, amíg Howard Foster vezetőbíró be nem szüntette a mérkőzést.

