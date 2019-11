Szerkesztőségi látogatás a Petőfi Népében

November 18-án egy hétfői délelőtt során lehetőségem volt betekintést nyerni a Séta és Tanulás Program keretei közt Petőfi Népe szerkesztőség kulisszái mögé.

Magyartanárommal előre egyeztetett időpont szerint jelentünk meg az iroda előtt, ahol Zsámbóki Dóra szerkesztő szívélyesen fogadott, majd körbevezetett minket a szerkesztőségben, ahol láthattunk néhány napilapon dolgozó újságírót. Legtöbbjüknek be is mutatkoztam, köztük a főszerkesztőnek is.

Mielőtt beléptünk az irodába, az első gondolatom az volt, hogy bizonyára egy nagy létszámú csapattal fogom szembe találni magam, hiszen egy napilapot szerkesztő megyei lapról van szó. Meglepetésemre azonban egy igazán családias légkör fogadott, egy szerető és jól együttműködő csapatot láthattam, akik közül – mint kiderült – sokan a megye más településein dolgoznak.

Miután körbevezettek minket, ismertették velünk a mindennapi szokásaikat és munkafolyamatokat. Az irodában, ahol a délelőttöt töltöttük, helyet foglalhattam egy irodai székben, mintha én is a tagja lettem volna a csapatnak. Ezalatt a pár óra alatt nagyon sok új információt tudtam meg az újságírásról, és arról, hogy mennyi munkával jár, hogy mi, olvasók egy kész példányt a kezünkben foghatunk a reggeli kávé mellett. Először is azonkívül, hogy nagyon szoros a határidő, az újságíróknak még bizonyos előre meghatározott mintákat is követniük kell, ami alapján felépül az egész újság. Különböző hasábokra osztják be a napilapot, amelyekhez a hirdetések és cikkek terjedelme igazodik. A cikkek megírása után tördelők is kezükbe veszik a lapot, és csak ezután kerül a nyomdába, ami ráadásul nem is Kecskeméten található.

Azok után, hogy részletes tájékoztatást kaptunk a munkafolyamatokról, különböző kérdéseket tehettünk fel, amelyekre részletes válaszokat kaptunk, sőt néhány tanácsban is részesültem a jövőre nézve.

Személy szerint egy nagyon jó élményben volt részem. Sok érdekes és új információhoz jutottam, a szerkesztőségben dolgozók körében pedig egy nagyon kedves, nyitott és közvetlen csapatot ismerhettem meg.