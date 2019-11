Leginkább belső hajtóerő kell a jó teljesítményhez

A középiskolás diákok már nem gyerekek, de még nem felnőttek. A természet rendje szerint alakuló testüket, tudatukat, gondolkodásukat nagyban befolyásolja az iskola, a pedagógusok és a diáktársak, valamit a család. A tanulókra nehezedő terhekről, a szülők, a tanárok segítő szerepéről Szűcs Bencével, a Kalocsai Szent István Gimnázium iskolapszichológusával beszélgettünk.

– Tapasztalatom szerint a tizenéves korosztálynak gyakran egyedül kell szembenéznie a problémáival, mert a felnőttek azzal rázzák le a fiatalokat, hogy nekik semmi dolguk nincs, csak tanulni, vagy egyszerűen hisztinek minősítik a panaszaikat. Normális, ha egy felnőtt nem figyel oda egy tini lelki problémáira?

– Az érzések leminősítése, degradálása mindig kerülendő. Mindenki egyénileg, szubjektíven éli meg a saját érzéseit, és ez így is van jól. Érdemes rákérdeznünk, ha valakit egy téma az átlagnál érzékenyebben érint. Ha kilátástalannak érzi a diák a helyzetét, és nem tudja első körben, hogy hol tud szakmai segítséget kapni, akkor érdemes egy bizalmas tanárát vagy akár egy diáktársát megkérdezni a problémával kapcsolatban.

– Milyen egyéb problémákhoz vezethet az, hogy a fiatalok véleményét nem hallgatják meg vagy akár elnyomják azokat? Miért veszélyes az általánosítás?

– Az általánosítás azért veszélyes, mert sérülhet a diákok egyéni felelősségvállalásának fejlődése. Például egy választáson a 18 és 30 év közötti generáció kevésbé képviselteti magát, mivel még túl mélyen él benne az az élmény, hogy az ő véleménye nem fontos. Ha egy felnőtt azzal zár le egy vitát, hogy azért neki van igaza, mert ő a felnőtt, akkor az egyéni gondolatok és érzések háttérbe szorulnak, ami nagy mértékben gátolja a két fél valódi kapcsolódását.

– Miért fontos, hogy olyan pedagógusok tanítsanak, akik az oktatáson túl is érdeklődnek diákjaik gondjairól, örömeiről?

– A válasz evidens: azért, mert csak egy hiteles tanár tud hiteles és követendő mintát nyújtani a diákoknak. Vekerdy Tamás tanár urat idézve: „Olyan nincs, hogy nevelés, csak hiteles együttélés”.

– A középiskolások leterhelése rendkívüli. Csak az iskolában, a tanítási órákon eltöltenek hetente negyven órát. Ehhez jönnek még a különórák, az edzések és a következő napok tanóráira való felkészülés. Meg tudnak birkózni ezekkel a kihívásokkal a diákok?

– Azt gondolom, hogy igen, tudja egy fiatal teljesíteni az elvárásokat, csak nem mindegy, hogy ezek az elvárások milyen tőről fakadnak. Ha belülről fakad ez a motiváció, akkor rendelkezésre áll annyi énerő (a pszichénk „üzemanyaga”), hogy tudja venni az akadályokat. Ha külsők ezek a motivációk – például azért írok leckét, hogy ne szidjon le a tanár, nem azért, hogy gyakorolhassak –, akkor az én­erő nem tud újratermelődni. Foko­zatosan felélik azt és motiválatlanná, elidegenedetté válnak.

– Ez pedig minden bizonnyal stresszel jár. Okozhat ez egyéb betegségeket?

– Számos megbetegedést és egyéb problémát okozhat a stressz és a szorongás. Az én munkám főként az érzelmek köré szerveződik, abban próbálok segíteni a diákjaimnak és a klienseimnek, hogy közelebb tudjanak kerülni a saját érzéseikhez. Ha valaki eltávolodik a saját érzéseitől, mert úgy érzi, hogy azok elbírhatatlanok a számára, akkor rövid távon nyerhet egy kis nyugalmat, viszont hosszú távon a saját erőforrásaitól (mivel az érzéseink mozgatják a belső folyamatainkat) vágja el magát. Olyan ez, mint amikor kihúzunk egy mikrohullámú sütőt, feszültség nélkül nem tud működni, túl sok áram viszont kisüti az áramköreit. Az emberek áramköre az idegrendszerük, amire az érzelmeink nagy hatást tudnak gyakorolni. Ha folyamatos a stressz, akkor szervezetünk megpróbálja parkolópályára tenni az általa másodlagosnak vélt funkciókat (például emésztés), és megpróbál egy olyan állapotot létrehozni, ami lehetővé teszi a helyzetből való kikerülésünket. Ebből kifolyólag jól látható, hogy az elszabadult érzések könnyen okozhatnak hasmenést, evészavarokat, vagy akár álmatlanságot is. A cél minden esetben az érzések mederben tartása. Azt is kiemelném, hogy nem célszerű egyedül megbirkózni a stresszből adódó szorongással. Az identitásunk akkor tud kialakulni, ha őszintén képviseljük a saját érzéseinket, mivel csak is így tudunk önmagunkkal kapcsolatba kerülni. Ha ez megvalósul, akkor az identitásunk egy szilárd alapot tud a számunkra biztosítani, amire támaszkodhatunk az életünk változatos kihívásainál.

– Tehet valamit az iskola a diá­koknál megjelenő motivációhiányról?

– A motiváció és az ambíció hiányáért nehéz konkrét felelőst találni, mivel sokfelől érhetik a diákokat hatások, például a szüleik, kortársaik és természetesen az iskolájuk részéről is. Megfigyelhetjük, hogy a diákok motivációja között elég nagy a szórás. Vannak közöttük nagyon motiváltak, és olyanok is, akik egyáltalán nem azok. A leggyakrabban alkalmazott büntetés-­jutalmazás kettőse több kárt okoz, mint hasznot, mivel mindkettő egy külső forrás, jellegéből fakadóan csak rövid távon tud fennmaradni. Igazán hosszú távon csak a belső motiváció tud megfelelő hajtóerőt biztosítani a számunkra.

A zaklatás rávilágít, hogy a közösség nem működik jól

A bullying (zaklatás) sajnos egy sűrűn előforduló jelenség, azonban a figyelemnek a legtöbb esetben nem a zaklatóra kell irányulnia, hanem arra a közösségre, aki ezt észleli, de nem tesz ellene semmit. Általában a bullying mint jelenség arra világít rá, hogy a közösség valami miatt nem tud ideálisan funkcionálni, és ennek már a bullying – mint egyfajta tünet, ami jelzi a mélyebb problémákat – megjelenése előtt lehet negatív hatása, például hogy a közösség tagjai nehezebben tudják az ismeretségeiket mélyíteni. A klikkek kialakítása sok esetben a korábban már említett identitásnak a hiánya okozhatja, mivel ez tud egyfajta pótszer lenni egy valódi érzelmi közelséget lehetővé tevő identitás hiányára. Magyarul, én nem egy individuum vagyok elsősorban, hanem ennek a klikknek a tagja.