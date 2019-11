Köztünk élnek a jövő csillagai?

– Anna, szerintem bátran mondhatom, hogy te egy művészlélek vagy. Fotózol, filmezel, az iskola színjátszó körében is játszol, illetve balettórákra is jársz. Mit gondolsz, ezek a hobbijaid, vagy inkább a szenvedélyednek tartok őket?

– Mivel mindezen hobbik űzése elég sok időt igényel, ezért az évek során elkezdett kirajzolódni, hogy melyik az, ami jobban érdekel, melyik az, amibe több időt vagyok hajlandó befektetni. Így a fotózás és a színjátszás került előtérbe, a balettot már csak hobbiként tartom számon, de nagyon szeretem továbbra is.

– Te mennyire tartod magad szakmainak? Megvannak azok a kötelező szerkesztési munkálatok, folyamatok, amiket követni kell, vagy van egy saját ízlésed, amit szeretsz követni?

– Azt, hogy mennyire tartom magam szakmainak, nem igazán tudom megválaszolni. A fotózást most csinálom negyedik éve, mégis nagyon sok mindent kell még tanulnom, még nem találtam meg a saját hangomat. Már tudom, hogy milyen témák érdekelnek leginkább, hiszen portrékat szeretek legjobban fotózni. Viszont még nagyon hosszú az út addig, hogy megtaláljam magam ebben a világban. A filmezést még csak két éve tanulom. Már sok szerepben kipróbáltam magam a barátaimmal készített filmekben. Voltam már operatőr, rendező, vágó, színész, azonban mindig a szereplés tetszett a legjobban.

– Elképzelhető, hogy valamelyikkel felnőtt korodban is szeretnél foglalkozni?

– A színjátszás mindenképpen továbbra is érdekelne, főleg a filmszínészet. Viszont érdekel még az irodalom,az írói pálya, a fotózással valamilyen módon összekötve.

– Kecskeméten sportolsz, nem Budapesten, azonban itt, a megyeszékhelyen is több klub található. Te mennyire érzel konkurenciát a csapatok között? Mennyire érzed jól magad a mostani csapatodban?

– Igaz, több csapat is van Kecskeméten belül, és nem csak itt, de a megyében lévő csapatok között is nagy a konkurencia. Nagyon jól érzem magam a mostani csapatomnál. Sokat köszönhetünk a stábnak, akik minden nap keményen dolgoznak a fejlődésünk érdekében.

– Régen atletizáltál is. Az iskola és a foci mellett már nem volt időd, ezért abba kellett hagynod. Nem hiányzik ez a mozgásforma? Igaz, eléggé hasonló, hisz futás-futás, de a futball másféle technikát igényel, nem igaz?

– Sajnos igen, abba kellett hagynom az atlétikát, hiszen választanom kellett a két sportág között. Egyszerű volt meghozni a döntést, hiszen már kilenc éve focizok, és mindig is az volt az álmom, hogy híres, elismert focista legyek. Nagyon sok mindent adott az atlétika, és sok mindent köszönhetek neki, például a gyorsaságomat.

– Biztos sok kérdést kapsz ezzel kapcsolatban, de érdekel, te hogyan vélekedsz a jövődről. Eléggé komolyan űzöd a sportot, de gondolkodtál már rajta, hogy folytatod profi szinten, vagy megmarad hobbinak? Mi leszel, ha nagy leszel?

– Mindenféleképpen szeretnék ebből megélni. Nem itthon szeretnék játszani, hanem külföldön, valamelyik első osztályú csapatnál. Focista szeretnék lenni, de a pszichológia is nagyon érdekel, bár ezt az utat csak a focista karrierem után tudom elképzelni.

– Nóri, te az éneklésben vagy kiemelkedően tehetséges. Hogyan fedeztétek fel ezt a csodálatos, benned rejlő hangot? Hány évesen kezdtél énekelni?

– Másodikos koromban kezdtem el citerázni, illetve általános iskolában kórusra jártam. Az ott tanító két pedagógus segített nagyon sokat a fejlődésemben.

– Sikeresen szerepeltél a Gyermekek a gyermekekért gálán. Hasonló jelentőségű fellépésed, esetleg felkérésed volt-e már?

– Nem volt kis felelősség teli színház előtt énekelni. Eddig csak a citerásokkal zenéltünk ezen a rendezvényen. Egyedül még nem túl sok fellépésem volt, de szerintem az, ami a legmélyebb nyomot hagyta bennem, az a kilencedikes gólyabál volt, ahol elképesztő volt a közönség. Ha a fellépés jelentősége a fontos, akkor a főtéri szereplésemet emelném ki, ami a Kecskeméti Zeneegylet körein belül zajlott, aminek hamarosan én is boldog tagja lehetek.

– Mennyit foglalkozol a hangoddal? Vannak praktikák, amikkel esetleg fejleszteni tudod magad, esetleg egy betegség után újra visszaszerzi a hangod?

– Őszintén… kevesebbet mint kellene. Általában akkor járok el az énektanáromhoz, ha nagyobb fellépésre készülök, esetleg egy covert (felvételt) szeretnék felvenni. Ha beteg vagyok, és pont úgy jön ki a lépés, hogy fellépésem lesz, akkor általában torokcukorkát szopogatok reggel, este, meg persze mézes teát iszom, lehetőleg nagyon sok mézzel. Szerencsére nem sűrűn fordul elő, hogy elmegy a hangom, de sajnos azért évente egyszer-kétszer mégis van ilyen. Azzal sajnos nem lehet mit kezdeni, pihentetni kell, hogy minél hamarabb visszajöjjön.

Támogatni kell a tehetséget

Mindhárman szeretnék a szárnyaikat tovább bontogatni, a jövőben a hobbijukból megélni. Mindenki azt szajkózza, hogy csináld, amit szeretsz, és hogy azoknak van a legjobb dolguk, akik a mindennapokban azzal foglalkozhatnak, ami a szenvedélyük. Viszont ez egy idő után átfordulhat rossz irányba. Mert fennáll annak a veszélye, hogy esetleg kiég valaki, vagy csak egyszerűen megunja, amit csinál. Azonban én szeretnék mégis azok mellé állni, akik a hobbiból való megélhetést támogatják, hiszen most én is egy nagy vágyamat teljesítem be, ugyanis írhatok. Ha valakinek veleszületett tehetsége van, miért is ne kereshetné meg azzal a kenyerét? Ha egy környezetünkben élő személy ügyes valamiben, akkor támogatni kell, hiszen majd ha letesz valamit az asztalra, átélhetjük az egyik legjobb érzést, a büszkeséget.