Fontos, hogy merjünk önmagunk lenni

Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ha bemegy az iskola ajtaján, akkor ugyanolyan emberekkel találja magát szembe. Ezt a divatnak köszönhetjük. A rengeteg elkeveredett ugyanolyan holmit, a véletlenül más embereknek szánt megszólításokat és az ezekből adódó kínos pillanatokat.

A divat mindig is ott volt az ember életében. Színesebbé tette múltunkat és kultúrákat határozott meg. Mind a közéletben, mind az iskolában. A trendről igen megoszló vélemények vannak. Van, aki szereti és követi is, de van, aki inkább eltörölné, és az egyediséget részesítené előnyben. Elég érdekes, ha összehasonlítjuk 1019 és 2019 divatját. Térdig vagy akár közép-vádliig érő ruhákból eljutottunk a tornacipő, laza póló és a térdig felhúzott mintás zokni korszakába. A divat azonban nem csak a ruhákban merül ki, sminkek terén is nagyon sokat változott. Amíg régebben a szolid, alig feltűnő sminkek és a minél vékonyabb szemöldök hódított és járta be a középiskolások világát, ma már a minél feltűnőbb sminkek, a vastag szemöldökök és a rengeteg highlighter a nyerő, és ha több vakolat van rajtad, mint a kórházi falon.

A divat szerintem jó dolog, de néha tipikusan az a jelenség, mikor egy bolond kitalál valamit, a többi meg követi, függetlenül attól, hogy jól áll-e nekik, vagy sem. Például mikor a lányok a farmer alá neccharisnyát húznak. Néha egy kamrában lógó kötözött sonkára emlékeztetnek…

A fashion nem éppen a szívem csücske, hiszen ha nem olyan jó anyagi háttérrel rendelkezünk, akkor sajnos be kell érnünk az alig ismert márkájú ruhákkal is és így szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy nem mi leszünk a legmenőbbek egy adott közösségben. Van az az ismert mondás, hogy „nem a ruha teszi az embert”, de vannak, akik mégis a borítónk alapján ítélnek meg minket, és ez egy szomorú tény a társadalomban.

Van olyan trend, ami tetszik és nem ítélem el azokat, akik követik a divatot, de szerintem az egyéniség mindennél fontosabb, és az, hogy merjünk önmagunk lenni és nem felszínesen ítélkezni az iskolában.