A vásárok meghozzák az ünnepi hangulatot

Közelednek az ünnepek, és máris az összes áruház tele van mikuláscsokikkal, karácsonyfadíszekkel, illetve minden épületre fel van aggatva rengeteg csillogó-villogó fényfüzér. Advent környékén ezzel nem is lenne probléma, azonban már októberben tömve vannak a polcok ajándékokkal.

Nagy karácsonymániásként imádom ezt a hangulatot az üzletekben, az utcákon, szeretek ötletelni, ajándékot összeállítani, azonban ennek csak az adventi időszak kezdetével látok neki. Meghökkentő, mikor éppen túl vagyunk az iskolakezdés fáradalmain, és máris mindenféle mikulással találjuk szemben magunkat egy szupermarket polcain.

Azonban egy kicsit szerintem mindenki átérzi a karácsony varázslatos hangulatát, még akkor is, ha ez a két hónapos felhajtás kissé felidegesíti, esetleg elveszi a kedvét az ünneptől. De ha más nem, a családdal töltött idő végül is csak meghozza a karácsony szellemét minden házba.

A már novemberben tomboló karácsonyláz a nagyvárosokba magával hozza a karácsonyi vásárokat. Budapesten, Kecskeméten és mondjuk Bécsben is bolyonghatunk a feldíszített utcákon a bódék kínálatát szemlélve.

Én az utóbbi városban kezdtem a karácsonyra való hangolódást. Bécs eleve közel áll a szívemhez, nagyon szeretem az osztrák fővárost, mivel könnyen el lehet benne igazodni, tiszta, és gyönyörűek az épületek.

A bécsi vásárok hihetetlen nagy tömegeket vonzanak magukhoz. Mindenki kezében egy bögre látható, amiből különféle puncsokat, forralt borokat fogyasztanak. Kolbászt, virslit, sült krumplit lehet fogyasztani, viszont az édesszájúaknak is hatalmas a választék különféle cukorkákból, mézeskalácsokból, pörkölt mandulákból. Kedvenc vásárom a Művészettörténeti és a Természettudományi Múzeum közötti Mária Terézia téri vásár. Szépen ki van világítva, kisebb, mint a központi Jézuska vásár, ezáltal kisebb is a tömeg, az áruk is szépek és igényesek. Meglepően sok magyar árus is van ezen a vásáron, akik esetenként túl is szárnyalják a helyi bódék kínálatának színvonalát.

A karácsony mindenkinek egész évben ott lebeg a szeme előtt. Nagy lakomák, ajándékok, szokások, amit a családok maguknak alakítottak ki az évek során,mindig is jó beszédtéma lehet. Természetesen a legfontosabb, ami mindenek felett áll, hogy a nagy rohanásban, amit nap mint nap átélünk, ez a három ünnepnap lehetőséget ad arra, hogy a családunkkal, barátainkkal végre le tudjunk ülni és beszélgetni, kipihenve az év fáradalmait.