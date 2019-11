A fiatal korosztályt szólítja meg a film

Az egyik kedvenc filmemet szeretném röviden bemutatni, melynek címe: Ha maradnék (If I Stay). Főszereplői Mia Hall és Adam Wilde.

Mia Hall egy átlagos tinédzserlány. Punk családban nőtt fel, édesapjának volt egy zenekara, minden koncerten ott volt, és őt is rockernek nevelték, ő viszont a csellót választotta. Mia élete eddigi legfontosabb döntése előtt áll: elköltözzön New Yorkba, a Juilliardra járjon, hogy profi zenész lehessen, vagy maradjon Adammel, a barátjával. Azonban egy téli napon, amikor nem kell iskolába menni a hó miatt, minden megváltozik.

Egy családi kirándulásra indulnak, aminek tragédia lesz a vége. Miának olyan döntést kell meghoznia, amely az egész életét befolyásolja.

A film, ami Gayle Forman 2009-es könyve alapján készült, 2014 őszén jelent meg a mozikban. A két főszerepet Chloe Grace Moretz és Jamie Blackley játssza.

Én nagyon szeretem ezt a filmet, szimpatikusak a szereplők, fantasztikus zenéket hallhatunk benne. A műfaja romantikus dráma, de néhol vannak benne humoros jelenetek is. Változnak benne a jelen idejű és múltbeli jelenetek, ezt a filmben és a könyvben is nagyon jól megoldották. Nagyon kevés eltérés van a könyv és a film között, mindkettő élvezhető. Főleg a fiatalabb korosztály számára ajánlom, viszont a szüleim is szívesen megnézték.