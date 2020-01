VER-BAU A kollegák sorba álltak, hogy vért adhassanak

Pénteken helyszíni véradást szervezett a „Véradóbarát munkahely” címet is elnyert VER-BAU Kft. A nyolcadik éve tartó hagyomány illeszkedik a kecskeméti székhelyű építőipari cég profiljába: a magas színvonalú építőipari kivitelezések és generál vállalkozások mellett kiemelt szerepet játszik életükben a társadalmi szerepvállalás.

Nyolc éve minden januárban kitelepül székhelyükre a véradásokat lebonyolító szakcsoport, és néhány óra alatt elvégzik a jelentkező önkéntes főállású vagy alvállalkozóknál dolgozó kollegák szűrését, majd leveszik a fejenként 4 és fél deciliter vért.

A véradásokat szervező Vöröskereszt megyei vezetője elmondta, nem mindenhol engedélyezik a vezetők a véradást, hiszen a kollegák addig is kiesnek a munkából.

– Gyorsan kiderül, melyik az a cég, ahol a vezetők túllátnak a nyereségen, meglátják az emberi szükségeket és tesznek is valamit. A VER-BAU csoportot jó példaként tudom említeni több szempontból is: egyetlen komolyabb alapterületű raktárunkat nekik köszönhetjük, használatát ingyenesen biztosítják. A VER-BAU anyagilag is támogatta a nyári táboroztatásainkat és nyolc éve rendszeresen szervezünk náluk véradó-napot. Ma munkatársaik több mint tíz liter vért adtak le. Nem verseny a jótékonykodás, de tény, hogy szívesen vesszük, ha ezt a magasra tett lécet bármely másik vállalkozás túl szeretné szárnyalni.