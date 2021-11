Újgenerációs távközlési hálózat épült a Kiskőrösi járásban

A Kiskőrösi járás 8 településén optikai kábeles távközlési hálózatokat épített ki a Tarr Kft.

A Kiskőrösi járás 8 településén optikai kábeles távközlési hálózatokat épített ki a Tarr Kft. Az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” címet viselő projekt a Széchenyi 2020 program keretében 526,49 millió forint vissza nem térítendő támogatásból, 752,13 millió forint összköltséggel valósult meg. A cég Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kecel, Páhi, Soltszentimre, Tabdi és Tázlár településeken közel 4700 igényhely részére biztosított hozzáférést széles sávú internet szolgáltatáshoz.

A projektről november 17-én délelőtt Kecelen, a művelődési házban sajtótájékoztató keretében nyilatkozott Tarr János ügyvezető és Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere. A megvalósult infrastrukturális beruházás műszaki, gazdasági részletei között elhangzott, hogy a pályázati igényhelyeken túl az érintett településeken található összes háztartás részére kiépítették a széles sávú internetet is biztosító hálózatot, így a vezetékes lefedettség gyakorlatilag 100%-os.

Lefedésre kerültek olyan nem belterületi ingatlanok, melyeket korábban tisztán gazdasági alapon nem érte volna meg kiépíteni, mint pl. Császártöltés-Kiscsala, Csengőd-Kullér településrészek, továbbá vezeték nélküli, WLAN technológiával külterületi, tanyavilági ingatlanok is. A közintézményi igényhelyek a pályázatban kiemelt hangsúlyt kaptak, így az önkormányzatok, iskolák, rendőrségek stb. is a korszerű hálózat részeivé válhatnak. Szükségessé vált a településeket összekötő ún. helyközi (felhordó) optikai kábeles hálózatok kiépítése is, melyek többnyire a földfelszín alatt kerültek megépítésre, biztosítva így a településkép javítását és egyúttal a további bővítés lehetőségét. A projekt hozzásegíti a települések lakosságát a korszerű digitális szolgáltatások eléréséhez.

Az immáron több, mint három évtizedes múltra visszatekintő, 100%-ban magyar tulajdonú TARR Kft. a hálózati fejlesztéseknek köszönhetően modern távközlési szolgáltatáscsomagot tud nyújtani a térségben a meglévő és a leendő ügyfeleinek. Kábeltévé szolgáltatásuk 150-nél is több csatornát tartalmaz, aminek több, mint fele HD felbontásban fogható. Vezetékes internet szolgáltatásuk akár 1000 Mbit/s sávszélességet is képes stabilan és megbízhatóan biztosítani ügyfeleinek, ami az online oktatás és otthoni munkavégzés idején kiemelt fontosságú lehet. Szolgáltatásaik mellé nagyon kedvezményes áron kínálnak televíziókat, tableteket, mobiltelefonokat és mobil internet készülékeket is.