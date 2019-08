Új élményeket szereztek az ingyenes táborokban

A legtöbb szülőnek komoly fejtörést okozott a nyáron, hogy ki vigyázzon a gyermekére. A kivehető szabadságok száma véges, a nagyszülők sajnos nem minden családnál állnak rendelkezésre. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár ebben nyújtott segítséget dolgozóinak a nyári szünetre. Ráadásul térítésmentesen.

A gyár területén működő Csillag bölcsőde és óvoda szinte egész nyáron nyitva tartott, de a vezetőség a nagyobb, iskolás gyerekekre és szüleikre is gondolt és már harmadik éve szervezett számukra táborokat. Idén szám szerint 40, közel 30 különböző tematikájú táborba jelentkezhettek az érdeklődők. A program most is igen népszerű volt a munkatársak körében, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy évről évre nő a gyermekeiket regisztráló kollégák száma.

A táborok között napközis és bentlakásos táborok egyaránt voltak, ez utóbbiak helyszínei Tőserdő, Vonyarcvashegy, Galyatető, Parádfürdő és Katalinpuszta volt, így a többségükben alföldi gyermekek a hegyekben és a Balaton partján is eltölthettek egy-egy hetet. A napközis táborok között számítógépes, strand-, elsősegélynyújtó, fitnesz, kaland, színjátszó, bábos, idegen nyelvi, sakk és sporttábor is szerepelt. Újdonság volt az idén, hogy a kisebb, 6-7 éves korosztály Magyarország egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb állatparkjában, igazi ritkaságnak számító állatok között tölthet el néhány napot.

– Tény, hogy nagyon nehéz megoldani a több mint tízhetes iskolamentes időszakot. És itt nem csak a gyermek felügyeletére gondolok, hanem arra, hogy bizony a méregdrága táborok miatt mélyen a zsebünkbe kellene nyúlni. Rendkívül nagy segítség ez a gyár részéről. Gyermekem kétféle táborban is részt vett és mindegyik alkalommal igazi kalandokat élt át és új barátokat szerezve, feltöltődve, vidáman érkezett haza — mesélte az egyik szülő.