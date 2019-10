Úgy vásárolnak helyettünk, mintha mi tennénk

Október elejétől Kecskemét és környékének lakói már online is vásárolhatnak a Tescóban. A szolgáltatás helyi indulásáról Vasmanszki Nórát, a Kecskemét, Talfája úti áruház vezetőjét kérdeztük.

Mely településeken érhető el a most induló Tesco online bevásárlás?

Kecskeméten túl a régióban Ballószögre, Helvéciára, Nagykőrösre, Kiskunfélegyházára, Ceglédre, illetve Nyársapátra szállítjuk ki a megrendeléseket, amelyeket innen, a kecskeméti Talfája úti áruházból fogjuk teljesíteni.

Ez sok-sok ezer háztartást érint…

Országosan már eddig is több mint 1,5 millió háztartást értünk el a Tesco Online Bevásárlással. Kecskemét és környékének bekapcsolásával ez a szám további 85 ezerrel nőtt. Áruházvezetőként külön öröm számomra, hogy a vásárlóink körét tovább bővíthetjük, illetve, hogy ezzel egy időben 25 új kollégát üdvözölhetünk a csapatban.

Említette, hogy a Talfája úti áruház szolgálja majd ki a megrendeléseket. Mit jelent ez pontosan? Hogyan zajlik az online bevásárlás?

Azon kívül, hogy kényelmesebb, és időt spórolunk meg segítségével, nem sokban különbözik attól, mintha bármelyikünk személyesen intézné a saját bevásárlását. A bevasarlas.tesco.hu oldalon vagy a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül leadott rendeléseket az áruházban a bevásárló asszisztens kollégák készítik össze. Feladatuk, hogy úgy válogassanak az áruház polcairól, mintha csak saját maguknak vásárolnának. Ha pedig valamelyik termék épp nem elérhető az áruházban, az asszisztensek helyettesítő terméket választanak, gyakorlatilag úgy, ahogyan mi magunk is tennénk a saját bevásárlásaink során. A rendeléseket ezután a vásárlók által megjelölt kétórás idősávban szállítjuk házhoz. Ez akár 3 hétre előre is leadható, illetve reggel 8 és este 10 óra közötti kiszállítással kérhető, így jól tervezhető és rugalmas bevásárlási formát jelent.

Mi mindent lehet rendelni?

Az online választék is nagyon széles, gyakorlatilag bármit kiszállítunk, ami itt kapható. Persze minden ember más és más, így az egyes vásárlások is eltérőek, de vannak hasonló preferenciák. A Tesco 2013-ban indította el az online bevásárlás szolgáltatását, így érdekes statisztikák vannak arról, mit szeretnek rendelni a vásárlóink. Általában teljes bevásárlásokat kérnek olyan alap dolgoktól kezdve, mint a tej, kenyér, ásványvíz, tészták, fűszerek egészen a háztartási termékekig. Jellemző, hogy a nagyobb, nehezebb élelmiszerekből többet is rendelnek. Ezek közé tartozik például az ásványvíz, tej, kristálycukor, hiszen így elkerülhető a cipekedés. De volt olyan vevő is, aki csupán öt darab Túró Rudit rendelt. Természetesen a kollégáim azt a rendelést is kiszállították.

Mi történik akkor, ha az online megrendelt termék nincs készleten?

Ilyen esetben az asszisztens kollégák olyan helyettesítő terméket választanak, amely árban és minőségben is a lehető legközelebb áll az eredetileg rendelthez. Kiszállításkor a munkatársunk jelzi, ha valamiből helyettesítő terméket hozott, a vásárló pedig eldöntheti, kéri-e vagy sem. Ezt a számlán is külön jelezzük.

Az online bevásárlás elindulásával kevesebb vásárlóra számítanak az áruházakban?

Semmiképp. Az online bevásárlás gyors és kényelmes. Pár perc alatt, akár az utolsó pillanatban is elintézhető, így ideális, ha elfoglaltak vagyunk. Az embereknek ugyanakkor továbbra is fontos a személyes kapcsolat, ezért én inkább kiegészítésként, új lehetőségként tekintek az online bevásárlásra a régióban. A Tesco fejlesztéseinek, köztük az online bevásárlásnak, a telefonos applikációknak, az önkiszolgáló pénztárnak, a Scan&Shop és a Click&Collect szolgáltatásoknak is inkább az a céljuk, hogy minden nappal többet nyújthassunk a vásárlóinknak.

Említette a személyes kapcsolatot. A Tesco mennyire vesz részt Kecskemét életében?

Fontosak számunkra a helyi közösségek, ahol a vásárlóink és a munkatársaink élnek. Ezért többféleképpen is támogatjuk őket. Az áruházlánc „Ön választ, mi segítünk” programjának nemrég zárult fordulójában például 13 Bács-Kiskun megyei pályázó nyert támogatást többek között sportprogramok, közösségépítő vagy környezetszépítő projektek megvalósítására.

Emellett büszke vagyok arra is, hogy a megyében minden áruházunkban működik a Tesco élelmiszermentő programja. Ennek keretében minden nap a már nem eladható, de emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas élelmiszereket a rászorulóknak adományozzuk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület helyi partnerszervezetén keresztül. Eddig megyei szinten már közel 1050 tonna élelmiszeradománnyal segítettünk.