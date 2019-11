Terítéken az adók

A területi iparkamarák az idén is javaslatokkal élnek a hazai adórendszer átalakítása érdekében. Gaál Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztük arról, melyek azok az adónemek, amelyekkel kapcsolatban javaslatok érkeztek a megyei tagságtól.

Az adók jelentik a társadalom működésének legfontosabb bevételi oldalát, egyben a vállalkozások működését is alapvetően befolyásolják. Ennek megfelelően a kamara szakmai háttérmunkájának kiemelt területe – mondta Gaál József, a kamara megyei elnöke. A munka nagy része a háttérben zajlik, amikor a kamara és a kormányzat szakemberei egyeztetik a részleteket. Ennek köszönhetően a 2010 óta tartó folyamat eredményeként ma már az egyik legalacsonyabb adószintet sikerült elérni a vállalkozások számára az EU-ban. Javaslatunk lényege mindig az volt, hogy legyenek méltányosan alacsony adószintek, de azokat fizesse is be mindenki, ezzel biztosítható a szükséges bevétel. Ennek eredménye a mai adószintállapot, de a befizetés szigorúbb kontrollja is, mint az online pénztárgép, az EKÁER rendszer. Másik javaslatcsomag az adózás egyszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozik. Ebben is sok változás történt, például az szja-bevallás, a kisvállalkozások adózása, bár van még teendő, például az áfatörvényben lévő, a levonhatóságot érintő értelmezésbeli problémák.

Az eredményeket a vállalkozásokkal közösen sikerült elérni, melyek minden évben nagyon sok konkrét javaslatot juttatnak el a kamarához, melyek beépülnek a javaslatcsomagba. Persze szükséges volt az is, hogy az utóbbi évtizedben a kormányzat is nyitott és együttműködő volt abban, hogy egyre vállalkozásbarátabb legyen az adórendszer.

A felmerült javaslatok mindig tükrözik az adott időszak jellemzőit, például a legutóbbiak között megjelent a generációváltást támogató, a közműadó kivezetését felvető javaslatok, illetve az egyes adónemekben történő egyszerűsítések.

A kis- és középvállalkozások közül sok cég ért a generációváltás időszakába. A kormányzat által is támogatott cél a sikeres generációváltás, hisz ennek a vállalkozói körnek fontos szerep jut a foglalkoztatásban.

Amennyiben egy cégnek – vagy több cégből álló cégcsoportnak – nem egy, hanem több család a meghatározó tulajdonosa, akkor felmerülhet olyan igény, hogy a jelenlegi tulajdonosok ne közvetlenül adják át üzletrészeiket a következő generáció tagjainak, hanem egy holdingcégen keresztül.

Pl. családonként alakul egy-egy holdingcég, amelynek tulajdonosai az adott család érintett tagjai és az átadandó termelőcégek üzletrészeit ebbe a családi cégbe apportálja be a jelenlegi tulajdonos.

Másik megoldás lehetne, ha konkrétan belekerülne egy olyan pont az szja-törvénybe, ami a generációváltáshoz kapcsolódóan biztosítana szja-befizetési „halasztást” mindaddig, amíg az átadott üzletrészek értékesítésre nem kerülnek.

Egy másik jelentős elvárás, ami ellentmondásnak tűnhet, amikor változásokról beszélünk, de éppen az egyes adószabályok stabilitására vonatkozik, vagyis hogy célszerű lenne újra kodifikálni a legfontosabb törvényeket (az szja-törvény kb. 25 éves, az áfatörvény 12 éves – egyes fogalmakat ugyanazzal a tartalommal kellene értelmezni minden törvényben.)

Ezek után biztosítva ezek stabilitását, jó lenne elérni, hogy legalább 3–5 évig ne kelljen jelentősebben módo­sítani azokat.

Javaslataink között szerepelnek a Taó-t, K+F támogatást érintő tételek, de a helyben elfogyasztott és elszállított ételek áfájának eltérése által okozott zavar megoldása is.

Ezúton is köszönjük a sok vállalkozói javaslatot, és a kormányzat, az adóhivatal vezetőinek, munkatársainak az együttműködést.