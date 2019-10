Tag lett a fővárosi cég

A Festo Kft. belépett a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai közé. Ritka eset, hogy egy fővárosi nagyvállalat egy területi kamarába kéri a felvételét. Mi ennek az oka? Erről kérdeztük dr. Gurabi Gyulát, a Festo Kft. SCM Ellátási Lánc igazgatóját.

– Miért éppen a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát – BKMKIK – választotta a Festo Kft.?

– Mi 2012-ben kaptunk megkeresést Lepsényi Istvántól, a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. korábbi igazgatójától. Az volt a kérése, hogy alkossunk meg egy olyan beszállítófejlesztési programot, amely a hazai beszállítók fejlesztését segíti. Olyan módszertant dolgozzunk ki, amelyet akár mások is elsajátíthatnak. Hamarosan elkezdődött a munka. A beszállítófejlesztői munkát elindítottuk. A teamtagok között a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. volt, a budapesti FESTO-AM gyár, a Hilti Hungária Kft., a Phoenix Mecano Kecskemét Kft., illetve két tanácsadó cég is részt vett ebben a tevékenységben. Azok a kkv-k részesültek oktatásban, amelyek jelentkeztek a képzésre. Ezek többnyire a BKMKIK látókörében lévő cégek voltak. Az oktatás jól sikerült. Mi például bevittünk Sátoraljaújhelyről egy öntődét. A cég olyan hatalmasat fejlődött, hogy idén áprilisban a stuttgarti FESTO anyacégünk akvirálta ezt a vállalatot. Ez az öntöde a német anyacégünk harmadik termelőegysége Magyarországon. A kamara többségi tulajdonában lévő Hírös Beszállítói Klaszter is ebben az időszakban született. Mi a kecskeméti alapítású klaszternek is a tagja vagyunk. A magyar beszállítói kör erősítése, képzése volt az a hívó tényező, amely eredményeként klaszter- és kamarai tag vagyunk. A FESTO-AM az elmúlt egy évtizedben arra törekedett, hogy a beszerzési forgalom minél nagyobb részét adják a hazai cégek. Ennek több racionális oka volt. Azzal a beszállítóval, amelyik csak pár tíz kilométernyi távolságra működik, rugalmasan lehet kapacitást növelni és fejleszteni. Amikor gond van a szállítással, gyorsan lehet orvosolni vele a problémát. Rendszeresen auditáljuk a beszállítókat, és segítünk nekik rugalmasan termelni.– 2019-ben elindítottuk a duális képzésünket, és a kamarai akkreditáció során merült fel, hogy előnyös lenne a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik területi szervezeti egységébe belépni önkéntes tagként. Így megszületett a döntés, hogy kérjük a rendes tagságot a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

– Mit várnak a tagsági léttől?

– Elsősorban nagyon sok információt. Szeretnénk, ha a kamara a várható gazdasági, pénzügyi változásokról szabályzókkal kapcsolatos változásokról ideje korán tájékoztatna bennünket. Az érdekeink képviseletében a kamara járjon el. A kamara segítségével más, Magyarországon termelő német cégekkel is szeretnénk kapcsolatba lépni. Olyan rendezvények megszervezését várjuk, ahol egymás gyakorlatát megismerhetjük.

– A Festo Kft. az Ipar 4.0 folyamat egyik hazai úttörője.

– Ez egy húsba vágó téma. 2014-ben a hannoveri nemzetközi vásáron fogalmazta meg a német kancellár asszony, Angela Merkel, hogy a negyedik ipari forradalom korát éljük. A megfogalmazásban szerepe volt a FESTO cég első számú vezetőjének, aki a politikus személyes tanácsadói köréhez tartozik. A FESTO világcég az ipari automatizáció tervezője, fejlesztője és szállítója, globális szereplő az iparágban. A budapesti FESTO leányvállalat tevékenysége is alapvetően az Ipar 4.0-ról szól.

– Hol tartanak a duális képzésben?

– A digitalizáció jegyében kívánunk nyitni a szakképzés területén. Reméljük, hogy az új Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) is megjelenik ez a törekvés már a közeli jövőben. Az első évben a duális képzést a mechatronika tárgykörében indítottuk el, 15 diákot képzünk. Tervezzük az automatikai technikus, az elektrotechnikus, a gépgyártás-technológus, az ipari informatikus, a CAD-CAM programozók képzését is – mondta végül dr. Gurabi Gyula, a FESTO-AM Kft. területi igazgatója.