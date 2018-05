Szerkezetépítők a VER-BAU kötelékében

A VER-BAU Csoport az elmúlt időben számos újdonsággal állt elő az egyes ingatlanfejlesztő tagvállalatait tekintve, azonban az építőipari jelenlétük is meghatározó.

Tovább bővül a kecskeméti vállalat

Ebben az évben átadták a Maspex Olympos raktárcsarnokát Nyárlőrincen, de javában tartanak a munkálatok a Szentkirályi Ásványvíznél, a kecskeméti Autoflex-Knottnál vagy éppen a kerekegyházi Hírös-Vitálnál. Három héttel ezelőtt pedig letették a Kecskeméti Atlétikai Centrum alapkövét is.

A kecskeméti vállalat évtizedek óta töretlenül stabilan tevékenykedik az építőipari piacon, jelenleg is több, látványos projektet kivitelez Kecskeméten és a megyében.

A fejlődés azonban nem állhat meg, így az iparági igényeknek megfelelően újabb bővítést vitt végbe a vállalat egy szerkezetépítő csapat felállításával. Mint ismeretes, az ipari padlók terén piacvezető cég már így is jelentős saját létszámmal és gépparkkal rendelkezik, így biztosítva az állandó minőséget a megbízók számára.

Ezzel a lépéssel tovább növeli a vállalat a kapacitásait és most már házon belül képes megoldani a szerkezetépítés munkálatait is az egyes projekteknél.

– Úgy gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék arra a kiváló szakembergárdára, melynek legtöbb tagja már közel 20 éve öregbíti a VER-BAU jó hírnevét. A szerkezetépítő divízió felállításával és vezetésével Lengyel Imrét bíztam meg, aki már eddig is több, országosan is ismert projektben bizonyította szakértelmét, rátermettségét. Ezzel a fontos lépéssel tovább tudjuk növelni a szakembereink számát és ezáltal a versenyképességünket is. Örömmel mondhatom el, hogy az országos munkaerőhiány ellenére is összeállt a csapat, amelyet folyamatosan bővítünk – mondta el Weninger Richárd, a VER-BAU ügyvezetője.