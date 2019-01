SEAT Arona – magával ragadó társ az utakon

Stílusos, praktikus és kényelmes autó a hétköznapokon, hétvégén pedig egy kalandos, sportos, de hatékony modell.

A SEAT Arona stílusos, praktikus és kényelmes autó a hétköznapokon, hétvégén pedig egy kalandos, sportos, de hatékony modell. Mindez magas technológiai felszereltséggel érkezik a biztonság és kommunikáció terén, amelyet csak magasabb szegmensekben láthattunk korábban a piacon. A kétségkívül felismerhető SEAT design és a testreszabhatóság terén érzékelhető szabadság már csak hab a tortán.

A már fent említett technológiai felszereltség biztonsági oldalán számos aktív, passzív és preventív rendszerrel találkozhatunk, amely kiemeli az Aronát szegmenséből. Olyan extrákkal találkozhatunk, mint a Front Assist forgalomfigyelő rendszer, visszagurulás-gátló (HHC), fáradtságérzékelő, esőérzékelő, másodlagos ütközésvédelem, hátsó keresztforgalom figyelő rendszer, holttérfigyelő rendszer valamint a Park Assist parkolást segítő rendszer és adaptív tempomat (ACC).

Média és kommunikációs extrák terén is magáért beszél a SEAT Arona. A spanyol modellpalettáról már ismert Infotainment rendszert találhatjuk meg a kis SUV-ben, melynek opcionális része a Kessy – kulcsnélküli nyitás és indítási rendszere –, magas minőségű és pontos hátsó kamerák, 8” érintőkijelző, a BeatsAudio hangrendszer és akár a vezeték nélküli telefontöltési lehetőség. A magasan elhelyezett középkonzol kiemelt szerepet kap a biztonság és az ergonómia tekintetében, hiszen minden műszeregység úgy helyezkedik el, hogy a vezetőnek szinte le sem kell vennie a szemét az útról vezetés közben. Kiemelt figyelmet kapott a vezető helye, a kijelzők és műszerek a vezető felé fordulnak. Minden a vezető közvetlen közelében elérhető, így a könnyű kezelhetőség a biztonságot is növeli.

A SEAT Arona az első crossover autó a piacon, amelyben kihasználhatóak a SEAT Leonban és az Atecában már 2018. januárjában bemutatott, 10.25 colos interaktív, és az egyéni igényekre is szabható képernyő előnyei. A nagy felbontású digitális műszer nem csupán korszerűbb és jobban variálható formatervezést jelent, hanem nagyobb funkcionalitást is nyújt. A digitális műszerfal lehetővé teszi, hogy a gépkocsivezető az analóg műszerek hagyományos információitól kezdve – mint például a sebességmérő és a fordulatszámmérő – egészen az opcionálisan elérhető teljesen színes térképekig és a navigációig is mindent láthasson.

Ami az autó méreteit illeti, a SEAT Arona 4 138 mm hosszú, 1 780 mm széles és 1 543 mm magas. A SEAT Ibizához hasonlóan az MQB A0-s platformra épül, és ennek köszönheti a modell kompakt méreteit, melyek tökéletessé teszik arra, hogy agilisen közlekedjünk a városban, az autópályán vagy vidéken, és mindezt meglepően tágas térben tehetjük meg. Praktikus és kényelmes egyszerre, a SEAT pedig külön figyelmet fordított arra, hogy megkönnyítse az utakon eltöltött időnket, például a vezető-orientált műszerfallal. Az autónak nem csak az utastere kényelmes és tágas, a csomagtér is könnyen pakolható és 400 literes méretével a szegmens egyik legjobbja, és bátran kiállja az összehasonlítást a szegmens legnépszerűbb modelljeivel.

A komfort faktort tovább javítja az ülések kitűnő párnázottsága, ami két előnyt is magában foglal: egyrészről a megemelt üléspozíció kényelmét továbbjavítja így kényelmesebb és jobb a kilátás az autóból. Másrészről a ki- és beszállás kényelmességén is javít. Mondani sem kell a SEAT Arona ezen a téren is túlteljesíti az elvárásokat.

Minden korosztály számára megfelelő választás lehet a SEAT Arona, hiszen technológia terén minden várakozást felülmúl, a design dinamizmusságot sugall, mely a fiatalok számára fontos szempont lehet, de kisgyermekes családok számára is tökéletes lehet, hiszen a tágas tér, a kényelem és biztonság is legalább annyira sajátja az autónak, mint egyedülálló külseje.

Az Arona, Reference felszereltség esetén 1.0 TSI és 1.6 TDI motorral, 95 lóerővel érhető el. Magasabb felszereltségek esetében a motorpaletta 115, valamint 150 lóerős verziókkal, illetve egy 1.5 TSI motorral bővül. Style, Excellence és FR felszereltségi szinteken akár DSG váltós verzió is elérhető.

A modell sikerességét mi sem mutatja jobban, minthogy 2017-es év végi bevezetését követően a 2018-as értékesítési darabszám tekintetében már bekerült kategóriájában a tíz legkeresettebb modell közé.